La Lengua de Señas integra a sordos e hipoacúsicos a la vida diaria

Luciana Menéndez, quien es profesora de Lengua de señas y se desempeña desde hace 16 años en la actividad, actualmente en la Escuela 502 y el Colegio Holandés, hablò con LU 24 sobre la importancia de estimular a los chicos sordos e hipoacúsicos a través de su especialidad, que comenzó inicialmente en Tres Arroyos, luego incluyó una capacitación en Mar del Plata y culminó estudiando y recibiéndose como profesora en la ciudad de La Plata.



“En ciertos casos la lengua se utiliza para nombres, como el de una ciudad o el del Presidente, por ejemplo, porque cada seña tiene una palabra y no se dice letra por letra, porque al ser una lengua, tiene estructura gramatical propia, tiempos verbales propios, es distinta a la que tiene el español y es más parecida al inglés, que construye primero con tiempo y el lugar, luego se estructura el objeto, y seguidamente van las acciones y las preguntas”.

Palabras se nombran distintas según región o ciudad

“En Tres Arroyos, cada asociación de personas sordas o hipoacúsicas genera distintas señas para distintas palabras, si bien hay una lengua de señas argentinas en general, cada ciudad tiene su forma, o su dialecto, y si bien las personas logran entenderse, hay palabras que se nombran diferente, son muy parecidas pero tienen modismos diferentes: puede ser como en Mendoza, que nombran al perro como “cuzco”, es distinta, e incluso la palabra “pan” tiene una seña diferente, en La Plata o Bahía Blanca”, explicó.

Importancia de los talleres

“Hemos trabajado en varios lugares, en CRESTA, en La Casona y otros lugares dando talleres, para poder romper el mito de no poder comunicarse con personas sordas o no poder entenderlas; en realidad se necesita práctica, porque tienen otras estructuras gramaticales; los talleres duran tres meses, enseñamos el vocabulario más común, con las palabras del entorno más cercano a la casa, la lengua se acompaña con posiciones del cuerpo y sonidos, con la boca, con el cachete o la mejilla, lo que indica que con una misma seña pregunto o afirmo, con las manos o con todo el cuerpo”.

La capacitación, el arma para poder enseñar

“Hace 16 años que doy los cursos, me formé en la Biblioteca José Ingenieros, y luego me capacité a pesar de no ser docente de escuela especial, y previa autorización viajamos dos o tres años para capacitarnos y luego comencé el profesorado y me especialicé en La Plata, donde me recibí”.

Dos líneas de trabajo

Cuando uno detecta que un bebé nace sordo lo primero que hay que hacer es estimularlo, y la estimulación que màs le llega es la natural, que es la lengua de señas”, agregó y sostuvo que “hay dos líneas de trabajo, el enfoque plurilingüe o el enfoque oralista, que existe con anterioridad, y sostenía que las personas sordas deben entrar en el mundo de los oyentes, pero el plurilingüe ahora incluye a la lengua de señas, que tiene el aporte de la imagen para que creen el significado de la palabra, luego el español escrito donde a cada imagen se les pone una palabra y luego el español hablado, ya que todos los nenes sordos hablan”, sostuvo, y dijo desconocer la cantidad de chicos que padecen la problemática, al afirmar que “puede haber datos en las escuelas o por parte de la Municipalidad”.