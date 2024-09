La lengua de señas y su importancia en el aprendizaje comunicacional

28 septiembre, 2024 9



Como una manera de integrar a la comunidad a las personas sordas, se destaca la importancia de poder capacitarse en el lengua de señas.

La docente Luciana Meléndez habló con LU 24, e hizo referencia a las diferentes participaciones en la ciudad y en la zona, con un viaje reciente realizado a Mar del Plata, convocados por la Escuela Especial 515, para celebrar el día de las personas sordas y el día internacional de la lengua de señas.

“A veces por desconocimiento uno genera expectativas que no son, está la tecnicatura, está la Escuela 502, para que quienes vayan a trabajar con la lengua de señas, tengan en cuenta la importancia y no se genere una falta de respeto, hay gente que con voluntad intenta enseñar una lengua que no sabemos, nos pasó recientemente en un evento; creo que hay un montón de gente que hace el esfuerzo por aprender”, expresó.

Hizo referencia a lo que se brinda en la Escuela 502, “con el Servicio agregado de ciegos y sordos, donde se trabaja con al esteticidad en la discapacidad, con la escritura en braille en el primero de los casos y con la lengua de señas: tenemos chicas desde segundo a sexto grado y lo que hacemos es trabajar lo que se hizo a la mañana por la tarde luego de almorzar en la escuela”.

“Trabajamos con todos los estudiantes sordos para que los más grandes enseñen a los más chicos ya que se enseña por contacto, y estuvimos capacitando a Milagros, una estudiante que egresa este año para que pueda abrir un taller para que aprenda la lengua de señas; el martes pasado ella empezó a dar un taller direccionado amaestras de primaria y se sumaron familiares”, sostuvo.



Volver