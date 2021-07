La ley de Equinoterapia espera su sanción en la Cámara Baja bonaerense

12 julio, 2021

El proyecto, aprobado unánimemente en noviembre de 2020 en el Senado provincial, espera la sanción definitiva en la cámara baja, y trata sobre la Regulación de la Equinoterapia como actividad terapéutica de Rehabilitación, Habilitación y Deporte en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

“Este año hemos tomado contacto con varios diputados para ver si podíamos tener avances, ya que el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud, y el viernes se trataría el proyecto legislativo, por lo que queremos pedir a los señores diputados que puedan tratarlo esta semana ya que pasa el año y no podemos tener esta Ley tan necesaria”, dijo Juan Manso, referente de la actividad en Adolfo Gonzales Chaves.

“Se trabajó mucho para que el proyecto tomara impulso importante; acá no se trata de un partido político sino de la necesidad de los chicos, hace unos diez años que se viene luchando; el año pasado venía con empuje y creíamos que se podía presentar para tratar en la última sesión de Diputados, pero estaba el tratamiento del Presupuesto provincial de por medio y por ahí seguramente se lo consideró de mayor importancia, pero la ley es sumamente necesaria para regular la actividad”, sostuvo.

Relató además que “en varias provincias ya existe una Ley de Equinoterapia; tenemos el ejemplo y esperemos que pueda salir en la Provincia de Buenos Aires; creemos que la vicegobernadora Magario està en conocimiento, ya que preside también el Senado y ahí se aprobó por unanimidad, lo que no pasó en Diputados; entendemos que pueda ser algo menor para algunas personas pero para nosotros es muy importante, porque fortalece a los centros de equinoterapia y les da un amparo a los chicos y a las personas que padecen problemáticas como adicciones o stress, en otros países como en Italia por el COVID los médicos y enfermeros han hecho equinoterapia y les ha hecho muy bien; ojalá que esto llegue a oídos de los diputados o diputadas, nosotros pedimos con respeto, reitero que no se trata de una bandería política sino que es importante para los chicos”.

