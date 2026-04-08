La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar el Senado bonaerense

8 abril, 2026 168

La Libertad Avanza presentó formalmente un proyecto para eliminar el Senado bonaerense con el objetivo de reducir a una sola Cámara la actividad legislativa de la provincia.

El proyecto, presentado por el diputado Héctor Gay, se inscribe en la línea política que viene impulsando el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien ya había anticipado la intención del espacio de avanzar con una reforma estructural del Estado provincial.

Actualmente, la Legislatura bonaerense funciona bajo un sistema bicameral: La Cámara de Diputados, con 92 miembros, y el Senado, con 46.

Los argumentos que acompañaron la presentación sostienen que la eliminación del Senado simplificará el proceso legislativo a una sola instancia de debate y votación. Además, expresaron que no habría ya “duplicidad de estructuras administrativas, técnicas y políticas”, por lo que “se reduciría el tamaño del Estado y el gasto”.

Antecedentes

Desde hace dos años Córdoba, San Luis y Tucumán tienen un esquema unicameral. Desde La Libertad Avanza hicieron la comparación con dichas provincias para reforzar el argumento de que el cambio es viable desde el punto de vista institucional y administrativo.

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