La Libertad Avanza realizará un “Cabildo Abierto” para “escuchar a los vecinos” (audio)

23 mayo, 2026 0

La Libertad Avanza efectuará el próximo 25 de mayo una jornada política simultánea en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires bajo el nombre “Cabildo Abierto por la Libertad”, una iniciativa centrada en el contacto directo con los vecinos y el relevamiento de demandas locales.

A nivel local comenzará en la sede de Av. Rivadavia 239 y se replicará en otros sectores de la ciudad.

“Empezaremos en el local de 11 a 13 y después, en algún otro punto, escucharemos a los vecinos de Tres Arroyos. La idea es acercarnos a la gente, más allá que venimos trabajando, recorriendo barrios y localidades”, dijo a LU 24 el coordinador Alejandro Finocchio.

“Queremos saber qué proyectos, inquietudes y reclamos tienen: poner la oreja”, acentuó.

“Seguramente tendremos lo de la Zona Fría, por lo que lo vamos a estar explicando”, añadió.

Además, el referente explicó que “de a poco la gente se va acercando al espacio, con quejas al Gobierno municipal por diferentes situaciones que se viven”.

Asimismo, destacó que “con muchísima energía se va armando la Juventud” al tiempo que anticipó que “habrá un congreso en Tres Arroyos”.

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