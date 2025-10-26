La Libertad Avanza se impuso en Gonzales Chaves con el 43,9 % de los votos

26 octubre, 2025

Con la totalidad de las 32 mesas escrutadas y una participación superior al 70 % del electorado, las elecciones 2025 en el distrito de Gonzales Chaves dejaron como claro vencedor al espacio La Libertad Avanza, que obtuvo 2.750 votos, equivalentes al 43,9 % del total.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 2.417 votos (38,6 %), mientras que la fuerza Nuevos Aires, que impulsa la intendente Lucía Gómez, alcanzó 479 sufragios (7,6 %), consolidándose como la tercera opción política local.

Más atrás se posicionaron Provincias Unidas con 96 votos (1,5 %), Coalición Cívica con 29 (0,5 %) y Potencias con 24 (0,4 %). Además, se registraron 116 votos en blanco (1,8 %) y 241 nulos (3,8 %), cifras dentro de los márgenes habituales para este tipo de comicios.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y una participación destacada, reflejando un electorado activo y con diversidad de propuestas. En línea con la tendencia nacional, el voto chavense mostró una preferencia mayoritaria hacia el espacio liberal, aunque con una marcada competencia en los primeros lugares.

Los resultados confirman que Gonzales Chaves mantiene un comportamiento político alineado con el promedio del país, evidenciando una sociedad plural y comprometida con la definición del rumbo político nacional.

