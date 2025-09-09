La Liga de Comercio impulsa la creación de un Puerto Seco como nodo logístico para Gonzales Chaves

9 septiembre, 2025 0

En una reunión de gran valor estratégico, la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, visitó la sede de la Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves, donde fue recibida por su presidente, Juan Manso, junto a referentes de instituciones locales y del sector empresarial.

Participaron del encuentro Ileana Renda, gerenta de la sucursal local del Banco Provincia; Florencia Molina, representante de Coopeser De la Garma; el empresario Eugenio García, titular de la firma Primolienda S.A.; y Diego Burgois, Rubén Roggetti y José Garibotti, integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.

Durante la reunión, la Liga presentó formalmente el proyecto de creación de un Puerto Seco en el distrito de Gonzales Chaves, concebido como una herramienta para consolidar un sistema logístico moderno, eficiente y descentralizado. La iniciativa apunta a fortalecer la articulación con Puerto Quequén, beneficiando tanto a los productores locales como al entramado portuario de la región.

“El Puerto Seco se proyecta como un centro logístico y de servicios que complemente al Puerto Quequén, brindando soluciones concretas a la creciente demanda de almacenamiento, organización y pre-embarque de cargas”, explicó Manso.

“El objetivo es optimizar tiempos, reducir costos operativos y generar nuevas oportunidades para la región centro-sur bonaerense”, argumenta.

La propuesta destaca la ubicación estratégica de Chaves, situada sobre rutas que conectan con corredores productivos clave. “Nuestra zona agroproductiva genera un gran volumen de granos y subproductos con destino exportador, lo que justifica la necesidad de un nodo logístico intermedio”, señalaron desde la Liga.

Según se supo, la propuesta fue recibida con interés por López, quien destacó el compromiso institucional y la visión integradora de la Liga de Comercio.

La presidenta del Consorcio se comprometió a analizar la propuesta en profundidad para evaluar posibles vías de articulación. Es importante señalar que la iniciativa abre nuevas oportunidades de diálogo y cooperación, y están orientadas a fortalecer el desarrollo económico y social de Gonzales Chaves y de toda su área de influencia.

Por otra parte, Manso comentó que se planteó la posibilidad de incorporar la representación de las cámaras de comercio e industria de la región dentro del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Dijo: “Tenemos la convicción de que el desarrollo regional y el fortalecimiento del Puerto requieren una mirada amplia e integradora, con participación activa de todos los sectores vinculados directa e indirectamente a la actividad portuaria”, expresaron.

Volver