La Liga definió la forma de disputa del torneo Oficial de fútbol femenino

5 agosto, 2021 Leido: 106

Se reunió hoy el Departamento de Fútbol Femenino en la Liga local, con su presidente Sergio Luquez y los representantes de los equipos de la ciudad. Se trató el tema del campeonato Oficial y el dia qué se va a jugar. Quedó resuelto que se disputará los domingos a las 11 de la mañana y con un sistema similar al del básquet con dos zonas, una de 4 equipos y otra de 5. Podrán jugar 16 jugadoras, con 5 cambios por equipo. Se jugará todos contra todos, con Apertura y Clausura.



Los campeones del Apertura y Clausura se medirán al mejor de tres partidos para definir al Campeón del Año. Todos los equipos deberán tener seguro y se habló el tema de las jugadoras trans, si hay en este torneo, deberán presentar DNI femenino que las acredite a jugar, esto es por reglamento de la AFA. La zona de 5 equipos comenzará a jugar el 22 de agosto y la de 4 equipos lo hará la primera semana de setiembre.

La entrada se fijó en 150 pesos. Los equipos que participarán son: Colegiales, Independiente, El Nacional, Villa, Quilmes, Olimpo, Central, Huracán y Argentino.

La primera fecha es la siguiente:

Zona de 5 equipos: Independiente vs. Argentino y Central vs El Nacional. Queda libre Quilmes.

Zona de 4 equipos: Olimpo vs. Colegiales y Villa vs. Huracán.

