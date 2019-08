La lista de Mercedes Moreno cerró su campaña con críticas a los 16 años en el poder de Sánchez (video)

En el salón del Club Colegiales, la Lista 6 del Frente de Todos realizó esta noche su cierre de campaña para estas elecciones PASO. “Tres Arroyos está gobernado hace 16 años por la misma persona, 24 años por el mismo partido, el Movimiento Vecinal está anclado en un sillón de intendente y nosotros lo vamos a sacar”, lanzó la precandidata a intendenta, Mercedes Moreno.





Jiménez: “nadie es dueño de Tres Arroyos”

Diego Jiménez, precandidato a consejero escolar, fue el primer orador y expresó que “hay una ola de esperanzas para los tresarroyenses que la pasan mal. Ustedes contagian, nos llenan de alegría. Tres Arroyos es de todos, nadie es dueño de Tres Arroyos porque está hace más de 20 años, nadie. Nosotros queremos que Mercedes nos gobierne con un equipo de gente que tiene sensibilidad social”. E hizo una fuerte promesa: “Tres Arroyos no está tan bien como parece. En lo que a mí me corresponde y el compromiso que tenemos acá, es que no va haber una sola escuela en malas condiciones en 4 años y esto no es un verso, es una realidad”.



Garate: “falta trabajo y el Municipio no hace nada”

Martín Garate, a su turno, sostuvo: “a mí me duele mucho el Tres Arroyos con la pérdida de empleo, que cierren comercios y empresas. Nos duele también ver a pibes que en un 40 o 50% no van al colegio, la desigualdad y que los emprendedores estén en una situación de crisis terminal. Acá falta trabajo y el Municipio no hace nada”, sentenció el precandidato a concejal.

“Creo que tenemos una gran oportunidad que empieza en agosto y termina en octubre, para eso los necesitamos a todos, cuando se grita “vamos a volver”, significa que a Tres Arroyos va a volver el trabajo, va a volver la honestidad para gobernar”, aseguró.

“Necesitamos una persona que, sobre todo, tenga comunicación, diálogo, que hable con todos los sectores políticos y sociales, eso es Mercedes Moreno. Todos hemos ido descubriendo a una gran candidata a lo largo de la campaña”, agregó.



“El Movimiento Vecinal está anclado en un sillón de intendente y nosotros lo vamos a sacar”

Por último, Mercedes Moreno indicó que “venimos de dos experiencias de unidad muy importantes en Tres Arroyos. Hay personas que supieron escuchar lo que pedía la gente, supimos leer lo que pasaba políticamente en el país, la provincia y la ciudad. Este grupo de personas tiene sensibilidad”.

“La gente no llega a fin de mes, apareció el hambre de nuevo, la pobreza aumentó, la gente se quedó sin trabajo, cerraron fábricas”, criticó al tiempo que mencionó al personal de la ex Laso que estuvo presente acompañándola.

“Hay un estado municipal ausente, que entiende que los problemas de empleo son una cuestión entre privados y no tiene nada que hacer, no es así, no queremos eso para Tres Arroyos, queremos un estado municipal que defina al empleo como política pública”, expresó.

“Tres Arroyos está gobernado hace 16 años por la misma persona, 24 años por el mismo partido, el Movimiento Vecinal está anclado en un sillón de intendente y nosotros lo vamos a sacar”, arengó.

“Siempre estuve en la lista de Cristina”

“La gente que forma la lista, además de tener sensibilidad y pensar que hay otra manera, tiene honestidad y ética, somos gente con trayectoria. Siempre estuve en la lista de Cristina, que nadie tenga ninguna duda de donde estoy parada, nunca estuve en otra lista distinta a la de Cristina, desde 2003 que vengo militando, ¡acá está su mujer!”, cerró.