La Lista Verde del Sindicato de Trabajadores Municipales presentó sus candidatos

Esta tarde se presentó la Lista Verde “Compromiso y Solidaridad” del Sindicato de Trabajadores Municipales para las elecciones gremiales que se llevarán a cabo el próximo 10 de octubre.

La presentación de la nómina, que buscará conducir el sindicato en el período 2019-2023, fue presentada en una conferencia de prensa en la sede de Av. Rivadavia 369 de la que participaron miembros de la lista.



En primer término, Abel Gómez, actual secretario del gremio, dijo que “vamos a seguir poniéndole el pecho a los problemas de los empleados municipales y vamos a intentar que el sindicato siga creciendo. Vamos a presentar la propuesta de una mutual, para empezar a trabajar con nuestra farmacia y ampliar nuestro coseguro”.

“Vamos a intentar conseguir nuevas tierras para poder ampliar nuestra parte edilicia y lo vinculado a lo deportivo. Nuestra idea es que el sindicato siga creciendo, la farmacia ya tomó su ritmo y fue renovada totalmente, seguimos apoyando proyectos con gente nueva que hemos logrado reincorporar y vemos que tienen muchas ganas”, manifestó.

A su turno Claudio Seco explicó que “se han llevado a cabo exitosos acuerdos, seguimos trabajando sobre eso”.

Mientras que Elisa Barreda, quien se postula a ocupar el cargo de la Secretaría de la Mujer del Sindicato, indicó que “queremos que se valore el esfuerzo de estos cuatro años que se estuvo trabajando. Invito a las compañeras afiliadas que traigan propuestas para poder trabajar en el tema”.

Por último, Roberto García, postulante a Secretario de Finanzas, dijo que “algunos son solo dirigentes, otros muy buenos compañeros y la gran mayoría tiene un valor para poder aportar a esta institución. Nosotros tenemos la particularidad de rodearnos de buenas personas, hay buenas personas, compromiso y seriedad con lo que se hace”.

“Vamos a ponerle más empeño que el que le poníamos, hemos visto que hicimos cosas con compromiso. Hemos crecido en afiliados que es algo particular y hay que contarlo, son cosas concretas que podemos plantear y está demostrado”, dijo, al tiempo que agregó que “en esta lista me toca cumplir otro rol pero no me sale del lugar seguir cumpliendo haciendo lo que amo, que es todos los días trabajar para tratar de cambiar la realidad”.

“Hemos reivindicado la estabilidad del empleo, hoy Tres Arroyos tiene convenio colectivo, el Ejecutivo también se comprometió a darle la estabilidad que corresponde al trabajador y tenemos doble beneficio”, sostuvo.

La lista quedó conformada de la siguiente manera:

Secretario General – Ramón Abel Gómez

Secretario Adjunto – Claudio Fabián Seco

Secretario de Finanzas – Roberto Sebastián García

Secretario de Organización – Sebastián Ismael

Secretario Gremial – Miguel Ángel Utrera

Secretario de Obras y Servicios – Pedro Luis Bottega

Secretaria de Previsión Social – Mirta Graciela Canosa

Secretario de Prensa y Difusión – Diego Contrera

Secretaria de Administración y Actas – Ángela María Castaño

Secretario de Deportes y Recreación – Luis Alejandro Suárez

Secretaria de la Mujer – Elisa Leonor Barreda