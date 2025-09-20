La lluvia, el viento, y las consecuencias del temporal en Tres Arroyos

El alerta naranja emitido el viernes por el Servicio Meteorológico Nacional finalmente arrojó diversas consecuencias en la ciudad, donde se precipitaron 29 milímetros de intensa lluvia a partir de las primeras horas de la tarde, aunque hubo chaparrones aislados sobre el mediodía.

Una casa perdió parte de su techo por una intensa ráfaga de viento, sobre las 19:00, que requirió la intervención de los bomberos voluntarios, y también el meteoro derribó un árbol en Ruta 228, la que permaneció cortada durante algunos minutos en el kilómetro 130.

La Municipalidad suspendió las actividades programadas en el Patio Cervecero para la tarde del sábado, y también el festejo de Primavera dispuesto para el domingo en el Parque Cabañas.

A consecuencia del mal clima, también se suspendió el fútbol, ante la decisión tomada por la Liga Regional.

En Claromecó, fue postergada la realización de la Fiesta Campera programada para este sábado.

La Ruta 3 también se vio afectada, en el tramo entre Monte y Las Flores, por una intensa caída de granizo que cubrió la vía nacional y las banquinas.

Se espera para este domingo una continuidad de lluvias, de mucha menor cuantía en horas de la mañana y la tarde, para luego despejarse y mejorar la condición climática en las primeras horas del lunes.

