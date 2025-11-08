La lluvia postergó para el domingo el Automovilismo en San Cayetano

8 noviembre, 2025 2

En el autódromo de San Cayetano estaba previsto realizar las pruebas de entrenamientos y clasificación de cara al Premio coronación, pero la lluvia postergó esa posibilidad cuando solamente se habían disputado las pruebas pagas quedando trunco el resto de la actividad: se reprogramó todo para el domingo.

El nuevo organigrama dice que a partir de las 9:00 habrá una prueba libre oficial, luego una prueba clasificatoria única a cinco vueltas y después ya comienza con los Súper 5, series, semifinales y finales.

Se decidió continuar con la actividad debido que este domingo se anuncia buen clima para realizar la última carrera de la temporada 2025 donde hay una gran expectativa debido a la definición de tres campeonatos. En Mar y Sierras A ya es campeón el tandilense Matías Álvarez.

Volver