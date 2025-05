La Locomotora Olivera cuenta su lucha contra la igualdad de género en el boxeo

Boxeadora, influencer y demás títulos definen a “La Locomotora” Alejandra Olivera quien se expresó con FM Ilusiones y dijo “estoy muy contenta sigo trabajando para demostrarle a las personas que pueden salir adelante con felicidad y el deporte, dándoles fuerzas”.

“La positividad en mi empezó luego de los sufrimientos que viví en mi vida, fui mamá los 15 años en boxeo me discriminaban todas esas situaciones me dieron fuerza para seguir creciendo, de está forma aguante cada golpe que me dio la vida”.

Respecto a sus entrenamientos mencionó que “entreno 2 horas x día para estar bien con mi mente además me permite para descansar” a su vez el año pasado entre en el salón de la fama como primera mujer en conseguirlo con 5 títulos en diferentes categorías y el 6 en pelear a 12 rounds de tres minutos”.

