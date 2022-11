La mamá de Salvador agradece el aporte solidario para cubrir costos del estudio médico

Una obra social no cubría un estudio necesario para determinar qué padecimiento tiene Salvador Ancarola Andreasen, el bebé tresarroyense que se encuentra internado en Bahía Blanca, por lo que su familia efectuó un pedido solidario a través de redes sociales, el que tuvo pronta respuesta y posibilitó reunir los fondos para realizarlo el pasado viernes.

La mamá de Salvador, Romina, habló con LU 24 y agradeció el apoyo recibido “el que no quisimos hacer pero debimos hacerlo y no nos imaginamos que fuera tanto”, luego de lanzar la convocatoria a través de la Web ante la negativa de la obra social OSPE.

“Salvador tiene cinco meses y medio y la obra social no nos cubría el alto costo del estudio, lo pensamos mucho y nos decidimos a realizar el pedido, el que rápidamente fue compartido en redes y nos permitió llegar al monto necesario. Pudimos hacer el estudio el viernes; ahora resta esperar el transcurso de la semana para saber el resultado. Salvador presenta neurometabolismo mitocondrial y era necesario saber qué biotipo lo afecta para ver el tratamiento que se le debe indicar” agregó.

Finalmente, volvió a agradecer “infinitamente a quienes aportaron desde su lugar: a la gente de Policoop, a mis compañeros de trabajo y los del papá, en lo que pudieron, no tenemos palabras” dijo y mencionó que tal vez por la acción emprendida la obra social se conectó con ellos y se habla de la posibilidad de que se de un reintegro, para poder cubrir gastos de permanencia en Bahìa Blanca.

