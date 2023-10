La Meister cumplió nueve años

25 octubre, 2023

La Biblioteca Popular Ingeniero Luis Meister llegó a sus 9 años de vida, y con tal motivo, sus integrantes hicieron llegar un comunicado a LU 24 en el que expresan:

“Nueve años se han cumplido de un sueño que ha pasado por múltiples soñadores. La Biblioteca Popular Ingeniero Luis Meister celebró su aniversario el 24 de octubre próximo pasado.

Un grupo de personas visionarias formaron una comisión y comenzaron a trabajar sin parar hasta lograr que nuestra biblioteca se convirtiera en lo que es hoy: No solo un lugar de lectura para niños y adultos sino de entretenimiento, socialización y diversión.

Queremos agradecer a toda esa gente maravillosa que comenzó de la nada porque hoy, nos permiten disfrutar de un lugar completo en cuanto a bellas colecciones de libros. Además, no podemos dejar de mencionar los distintos talleres que han tenido lugar aportando conocimiento en las más variadas disciplinas. Agradecemos a todos aquellos profesores que a lo largo de los años han presentado sus diferentes propuestas.

Asimismo, no queremos dejar de lado un agradecimiento especial para nuestros favorecedores y comunidad en general que siempre están presentes cuando la biblioteca los necesita”.

Volver