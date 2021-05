La Meister, más allá de las cuatro avenidas: “La cruda realidad de una ciudad que desconoce a la otra parte”

27 mayo, 2021

Hoy, la Biblioteca Popular Ing. Luis Meister fue, representada por su presidenta y una compañera trabajadora, a cumplir una misión que se repite semana a semana: llevar bolsos con mercadería, frazadas y elementos de primera necesidad para las familias que lo solicitan, según se informó.



“Es imposible no darse cuenta que la situación a que nos expone la pandemia en esta ciudad está recrudeciendo. Gente sin trabajo, sin medios, con asistencias insuficientes, con niños que sufren carencias de lo más básico. Sin embargo, las chicas Meister se adentraron en la periferia de Tres Arroyos y concurrieron a ayudar a una familia que lo solicitó. Conociendo los riesgos a lo que se exponen (además de covid, a una de ellas la mordió un perro), no pudieron cerrar los ojos a una realidad que se multiplica.

Llegar a un entorno de abandono, puede tocar el corazón de cualquiera, se puede sentir la impotencia de aquellas que con mano solidaria pretenden ayudar, pero se dan cuenta que es demasiado lo que hace falta. Pero, más indignación se siente, cuando a esos a los que se asiste, viviendo prácticamente en el barro, en casas hechas de chapa, sin baño, muestran lo construido por sus propias manos, con mucho orgullo. Porque esa es su casa.

No es la primera vez que vemos esto, el problema es que cada día aumentan los casos con más y más necesidades. Gente que percibimos resignada en su manera de contarnos su situación e incluso en su actitud hacia la pandemia, dando poca importancia descuidando hasta el uso de barbijo o tapabocas”, se expresó desde la entidad a través de una nota enviada a LU 24.

“No podemos dejar de notar que, el abandono llega a los niños cuya escolaridad ha sido nula desde el año 2020. Sin internet, ni celulares, no existe tecnología ni papel, ni maestras o EOE. Nada llega a esos lugares. No existe Estado ni Escuela y solo hay que caminar un poco más lejos de las cuatro avenidas.

La madre joven nos invita a pasar a ver cómo viven. Pero nos negamos. No formamos parte de aquellos que su morboso método solidario consiste en fotografiar y exponer la miseria, la cruda pobreza de la cual es tan difícil salir sin ayuda. No pretendemos hacer política con esta situación tan decadente de la sociedad tresarroyense, pero, es necesario parar aquí. No necesitamos ir a un domicilio para sacarnos una foto con una bolsa de mercadería y frazadas, menos, pedirles trabajo o algo a cambio. Entendemos que esta gente necesita de nuestra parte más educación, contención, cariño. Somos de alguna manera el nexo entre los que verdaderamente ayudan como lo son las empresas, la comunidad y, el Municipio y Acción social en ciertas ocasiones.

Lo que se exhibe no es la necesidad, es el orgullo de una familia con niños pequeños que cada día intentan salir adelante. Somos conscientes que la sociedad no desconoce estas situaciones. No se necesitan filmaciones o fotografías que muestren esas realidades. Como institución, repudiamos a aquellos que las exhiben sin prejuicios ni moral e instamos a que dejen de hacerlo”, se agrega.

“La Biblioteca Ing. Luis Meister no es la única que se dedica a constituirse en intermediario o nexo entre estas familias y aquellos que deseen formar parte del grupo solidario para solventar las problemáticas que ocasiona la pandemia. Existen muchas otras instituciones a las que se puede recurrir para ofrecer ayuda. Es imposible no contar con la comunidad de Tres Arroyos, sus representantes del Estado y de las escuelas para poder llegar a subsanar una buena parte de lo que necesitan algunos de los ciudadanos de Tres Arroyos que no podemos seguir ignorando.

Asimismo, notificamos a la comunidad, que la Biblioteca actualmente se encuentra cerrada, pero los talleres están dándose en la modalidad virtual. Los interesados en clases on line deberán comunicarse al teléfono 15541012 o por Facebook”, finaliza la nota.

