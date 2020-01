La mejor forma de recibir el año para María Rosa: en el abrazo de su hermana recuperó a su mamá

1 enero, 2020 Leido: 91



La tresarroyense María Rosa Lagos buscó durante 35 años a su madre, y cuando su propia hija decidió publicar la búsqueda en Facebook, logró saber de la existencia de cuatro hermanos.

Y para recibir el Año Nuevo tuvo la visita, desde Neuquén, de una de ellas, Cecilia. Emocionada, contó esta mañana a LU 24 que “en el abrazo de mi hermana pude sentir el abrazo que tanto busqué de mi mamá”, una mujer que falleció muy joven, a los 32 años, en su último parto y tras una vida tan corta como difícil.



“Hoy sí puedo decir feliz año. Publicó mi hija la búsqueda el 8 de diciembre, y después de miles de compartidas, el 10 de diciembre me llegó un mensaje privado de mi hermana más chica, Romina Lagos. Yo tenía solamente el nombre de mamá, Nelly Mabel Lagos, porque figuraba en la partida de nacimiento. Así que le pedí más datos pero ella me contó toda la historia. Y me empecé a comunicar también con mis otros hermanos, Cecilia, Mario y Jorgelina. Las mujeres viven en Neuquén y el varón en General Roca”, contó.

Para recibir el 2020, Cecilia viajó desde Neuquén y se reunió con su hermana tresarroyense, que ahora podrá “armar mi árbol genealógico, porque si bien yo tengo mis siete hijos y 14 nietos, me quedaban muchas preguntas sin responder, quería una foto de mi mamá, saber algo más de ella. Sin eso me sentía vacía, ahora puedo realmente festejar”, concluyó María Rosa.

