La Mercantil Andina se prepara para el escenario pos pandemia

22 octubre, 2021 Leido: 189

Los cambios radicales que produjo la situación sanitaria mundial, obligaron a tomar caminos tecnológicos emergentes de una realidad que necesitaba no perder comunicación.

El área comercial en todas sus facetas no estuvo ajena a esta situación, y en ese sentido, Andrés Quantín, gerente general de Mercantil Andina, dijo: “estamos trabajando mucho para estar preparados en este escenario pos pandemia, ya que la realidad cambió mucho a lo habitual, por lo tanto hay que adaptarse a nuevas formas de comunicación en todo sentido. Lo virtual ya se instaló, con una importante cantidad de recursos tecnológicos que nos obliga a prepararnos para estar a la altura de las circunstancias, sin perder el contacto personal con nuestros clientes, que consideramos que sigue siendo lo más importante”.

En cuanto a la contratación de sus servicios, Quantín comentó que, “estamos actualizando los valores para todas las coberturas, lo que no deja de ser una tarea compleja, pero no es ninguna novedad, siempre los escenarios cambian por distintas causas. Con la pandemia la situación económica se tornó compleja para muchos sectores, lo que globalmente hizo que los números bajaran un poco, pero esa situación ya se está revirtiendo, a consecuencia de una reactivación general”.

