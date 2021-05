La Mesa de Enlace extendió el cese de comercialización de hacienda hasta el miércoles

La Sociedad Rural de Tres Arroyos informó que por disposición de la Mesa de Enlace se prorroga el cese de comercialización hasta las 24 horas del día miércoles 2 de junio, en rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días dispuesto por el Gobierno nacional ante el fuerte aumento de los precios internos.



Luego de un encuentro virtual entre las entidades agrarias, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), decidieron continuar la medida de protesta.

Asimismo, indicaron que no sumaron al sector de granos al reclamo, como pretendían algunos sectores, por lo que su comercialización continuará normalmente.

De acuerdo a lo manifestado por las entidades, la protesta iniciada hace poco más de una semana registra un importante acatamiento, y advirtieron que podría haber desabastecimiento en las carnicerías la semana próxima. Según informaron, no hubo ingreso de animales en el mercado de Liniers y los remates fueron suspendidos.

También, la Mesa de Enlace criticó al gobierno por su falta de diálogo, en tanto que manifestaron que no tuvieron contacto. “No hubo ninguna propuesta. Silencio total. Sé que hubo comunicación con otros sectores. Ahora espero que se comuniquen con nosotros”, expresó en esta dirección el presidente de Coninagro, Carlos Lanizzotto.

En el transcurso de la medida de fuerza, el Gobierno mantuvo reuniones con el sector exportador para destrabar el conflicto, pero no hubo contacto con la Mesa de Enlace.

