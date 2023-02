La Mesa Intersectorial de Mujeres difundió su postura frente al episodio con la concejala De Grazia

Las coordinadoras de la Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Fiorda y Romina Morresi, ampliaron hoy ante la prensa los motivos por los cuales resolvieron enviar una nota al presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, aludiendo a una actitud de la concejala Daiana De Grazia, de Juntos, para con integrantes de la Mesa.

“El viernes pasado cuando finaliza la reunión de la Mesa pasó un hecho lamentable y por eso lo queremos hacer público, la concejala De Grazia increpó a la mesa con actos que no hay que dejar pasar, y que repudiamos. Fue puntualmente a la salida, no de manera personal hacia algunos miembros sino hacia el funcionamiento de la Mesa”, explicaron.

De Grazia la integró, tal como señala la ordenanza que le da forma a la Mesa Intersectorial desde 2016. Hoy, según aclararon las coordinadoras, esa bancada ya no está representada. “Activamente están los bloques del Frente de Todos y del Movimiento Vecinal”, indicaron.

“Es la primera vez que nos pasa por lo que queremos hacerlo visible, porque no podemos avalar este tipo de hechos, por lo que invitamos a que quien lo desea se acerque para ver la función de la Mesa, que articula entre varias instituciones, por lo que quien intentar increpar a parte de la Mesa también lo hace a las otras organizaciones, lo que no se puede permitir”, consideraron.

En este sentido, destacaron que “la mesa se reúne el tercer viernes del mes a las 8 de la mañana y es abierta a cualquier persona, con una forma colectiva de trabajar para encontrar consensos, el camino de la construcción, creemos que el camino es por ahí, y en un diálogo democrático poder construir siempre con respeto, con empatía”.

Las integrantes de la Mesa Intersectorial dijeron asimismo que no saben por qué el bloque de Juntos dejó de participar de las reuniones. Y aclararon que no es su intención abundar en los dichos de De Grazia, “porque tampoco suma, lo que sí suma es hacerlo visible sin entrar en detalle de los dichos porque es seguir generando una rueda. Queremos comunicar lo que pasó, y justo hablábamos que estamos cerca del 8 M y no podemos naturalizar este tipo de hechos, somos por ahí la voz parlante de un montón y necesitamos ponerle un freno, son cuestiones que no se pueden permitir”.

Finalmente, las coordinadoras de la Mesa admitieron que si bien los dichos de De Grazia se enmarcan en un contexto de pronunciamientos de dirigentes de su espacio a nivel nacional que reflejan intolerancia para con las cuestiones de género y diversidad, la Mesa Intersectorial “no tiene banderas políticas. Somos muchas organizaciones, estamos todas mezcladas y podemos hablar, en algún momento tenemos algún tipo de discusiones, con respeto, y si bien cada una tiene su posición, se puede acercar cualquier institución ellos deberían participar, pero al no hacerlo no podemos saber cuál es la respuesta”.

