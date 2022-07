La Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad apunta a la capacitación

15 julio, 2022 Leido: 61

Este viernes se desarrolló la reunión mensual de la Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad. Al término del encuentro, la concejala vecinalista Claudia Diez dijo que “fue un encuentro bastante atípico porque algunos de los actores que integran la Mesa por distintas cuestiones no estuvieron presentes. Estuvimos con la gente de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad y apuntamos, como venimos haciendo en otras mesas, como la de Salud Mental, hacia lo que es capacitación”.

“De estos enfoques intersectoriales nos damos cuenta que a veces no se obra de una forma como se pretende y generalmente es a consecuencia de la desinformación. Vamos a ver si podemos sumar a integrantes de la Mesa de Salud Mental como para trabajar no solamente desde qué espacios cuenta la gente como para recurrir, por ejemplo, frente a una denuncia, sino también a capacitación en distintos sectores de la sociedad. Trataremos de establecer un cronograma a corto plazo”, agregó.

Asimismo, Diez indicó que “nos interesa el tema de las distintas violencias, no solo la de género, sino también la callejera”. En ese sentido, advirtió que “estamos en una situación problemática”.

Por su parte, la edil Paul Di Stéfano (MV) participó por primera vez y expresó que “fue muy interesante, me gustó mucho cómo trabajan las chicas”.

