La Mesa Intersectorial de Mujeres y un nuevo planteo sobre la atención a víctimas de violencia en el Hospital

En la reunión de hoy de la Mesa Intersectorial de Mujeres se puso de manifiesto la preocupación por la existencia, según indicaron las concejalas Andrea Montenegro y Tatiana Lescano, de “tres casos de incumplimiento del protocolo de atención a las víctimas de violencia de género en el Centro Municipal de Salud en los últimos días”. En uno de los casos, indicaron, “a una mujer que ingresó a las 10 de la noche se la internó y no recibió la atención adecuada hasta las 8 de la mañana del día siguiente”.



“Este es un tema recurrente, que se ha planteado desde el año pasado en la Mesa y además nosotras hemos presentado proyectos de comunicación en el Concejo. Este protocolo es el primer eslabón de una cadena de intervenciones que se deben dar ante un caso de violencia: el médico debe dejar constancia de la situación en que ingresa la víctima, si sufrió lesiones, toda la caracterización del cuadro con el que se acerca a la guardia. Y detrás de este incumplimiento lo que se revela es una falta de políticas públicas municipales respecto de esta problemática, como la hay también en Provincia, porque si se dotara de equipos técnicos a las Comisarías de la Mujer, esas primeras instancias podrían cumplirse a través de esos equipos”, explicó Montenegro.

Lescano, por su parte, advirtió que “el cumplimiento del protocolo, más allá de la cuestión legal, implica la atención integral de la mujer, no sólo en lo médico sino en la contención psicológica y la situación social, atendiendo el día después. Por eso no se trata tampoco de detenerse en un médico en especial, sino en demandarle a los responsables de la atención sanitaria, que son el director del Hospital, la secretaria de Salud y el intendente municipal, que estas cuestiones de política pública se cumplan y que nos digan cómo se va a proteger a las mujeres y qué respuestas se les dará desde el Municipio en términos de atención y continuidad a una necesidad concreta de las mujeres”.