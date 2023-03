La Mesa Redonda, “caja de resonancia” del impacto de la sequía y el reclamo de menor presión impositiva

11 marzo, 2023

Con expositores de varios sectores involucrados en la producción triguera y nuevamente la presencia del ministro Javier Rodríguez, la Mesa Redonda de la 54º edición de la Fiesta Provincial del Trigo -que se llevó a cabo en el Teatro Municipal- fue el escenario propicio para que desde las entidades del agro se vuelva a reclamar una menor presión impositiva y el cese de la intervención oficial en el mercado, al tiempo que se pusieron de relevancia los efectos de la sequía, que en muchos casos ha disminuido a la mitad e incluso más los números productivos.

En sus palabras de bienvenida, Carlos Sánchez destacó la posibilidad de volver a convocar en torno a una mesa a buena parte de la cadena triguera. “Este evento se ha logrado convertir año a año en un punto de encuentro indiscutible entre productores, entidades y el Estado. Intentamos conseguir el crecimiento de nuestra producción y eso es un orgullo para nosotros”, remarcó el intendente, quien destacó la diversidad de opiniones y profesionalismo de los intervinientes en la Mesa, a la que calificó de “caja de resonancia” de las cuestiones asociadas a la producción.

“Nuestra región es referente provincial y nacional por apostar a las riquezas naturales. Para tomar dimensión de la importancia de nuestra zona, hay que decir que esta región es proporcionalmente una de las mayores proveedoras de granos del país, pero es fundamental el enfoque de transformar estas materias primas en productos industrializados, a pocos kilómetros de donde se producen, en las localidades y en el Parque Industrial. A más del 50% de nuestra materia prima se le agrega valor en el distrito”, enfatizó Sánchez.

Finalmente, reconoció que la impactante sequía “estádejando heridas que costará sanar, y que inevitablemente dejarán secuelas en la cuestión económica y social, pero estaremos trabajando codo a codo para que ese impactosea el menor posible”.

“El honor está en permitir desde la política local este espacio de encuentro con la única intención de mejorar la producción triguera, unidos es la única forma de apuntalar un progreso sustentable y duradero, llevando adelante políticas que beneficien a todos los sectores. Por eso lo seguiremos propiciando”, completó el mandatario local.

Muestras de trigo

En un encuentro que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el director provincial de Agricultura, Manuel Martín y el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno,este tradicional espacio para el análisis de distintos temas que hacen a la cadena de producción triguera tuvo como moderador a Mariano Hernández, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Tras las palabras de bienvenida del jefe comunal, se procedió a la entrega de reconocimientos a los ganadores del Concurso de Muestras de Trigo. Este año, cabe destacar, resultaron galardonados por la calidad de sus trigos el campeón trigo pan, Pedro Martino e hijos; subcampeón trigo pan, Hugo Cadenas SA; campeón peso hectolítrico, Blaherve SA; campeón en proteínas de trigo pan, Diego Martín Sisti; y menciones a Sucesión de Blanca Maite Ayastuy, La Choza del Arcobaleno SA y Margarita y Ruth Kisbye.

Luego, Hernández abrió la rueda de disertaciones con un agradecimiento a las autoridades y panelistas presentes. Y también habló de orgullo y compromiso, “porque cada uno en su lugar somos actores frente a un momento difícil que estamos pasando como distrito y más aún a nivel nacional”. Se refirió a Expoagro, que visitó hace pocos días con el intendente, y contrastó los buenos resultados en operaciones de la megamuestra con el fuerte impacto -que calificó de ”devastador”- de la sequía, en la zona de San Nicolás y sus alrededores donde se realiza.

“El espíritu del productor es el de salir adelante, de hacer frente a la diversidad, sin duda el país va a sufrir este año, pero nosotros desde nuestro rol vamos a acompañar y tratar de amortiguar en lo que podamos esta situación”, completó.

Números alarmantes

El primer orador fue el licenciado Pablo Ginestet, delegado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “El desafío es cómo volvemos a producir tras una sequía que está haciendo estragos. Tenemos además del efecto de la sequía, que se está yendo, varios problemas: una exportación de trigovirtualmente cerrada, faltantes de insumos por problemas de importaciones, cuestiones que tienen que ver con cómo transitamos estos 15 días de calor y sin precipitaciones en gran parte del país, y un gobierno nacional que cambia las reglas del juego constantemente, con diferentes intervenciones que perjudican a los productores”, apuntó Ginestet.

“¿Qué necesitamos para la próxima campaña? : certezas, reglas claras para desarrollar nuestro negocio, un tipo de cambio único, una baja de los derechos de exportación y menos presión impositiva en general, que hoy es agobiante para toda la actividad económica. Que el gobierno deje que el mercado fluya, que las importaciones de fertilizantes tengan liberados los dólares necesarios para que los productos estén disponibles en el inicio de la campaña y financiamiento para los productores”, describió.

Y compartió números alarmantes. “Se habla de pérdidas de 20.000.000.000 de dólares”, indicó, al tiempo que al referirse a las medidas instrumentadas en beneficio del sector y sus cuestiones burocráticas, sostuvo que “necesitamos que los productores estén en el campo y no perdiendo tiempo haciendo papeles”.

Criticó los “distintos tipos de intervención: cupos y volúmenes de equilibrio que en la práctica han permitido que se cartelice algo que la exportación ha manejado a su gusto. El sector exportador que tiene trigo compite con los productores vendiéndoselo a los molinos, compitiendo de manera desleal. Todo esto fue pensado para cuidar la mesa de los argentinos, y como siempre lo marcamos desde CARBAP, la mesa que queríamos cuidar no funcionó porque todos los productos aumentaron un 50% por encima del valor del trigo, y en el medio se subsidió con más de 15.000 millones de pesos a toda la industria molinera, que salieron de los productores, sin que se vieran los beneficios”, denunció.

Finalmente, se preguntó “¿quién piensa en los productores? Estos 20.000 millones de dólares que van a perder sobre todo los del interior, hacen que pierdan también camioneros, gomeros, muchos sectores, sobre todo en el interior del país. Hay que darles las herramientas para que puedan producir porque sin productores no hay desarrollo del interior ni arraigo, tenemos que pensarlos como el eslabón inicial de la cadena”.

Compromiso de las partes

A su turno, el licenciado Daniel Asseff, asesor general de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, habló de un año muy difícil, paupérrimo para todo el sector. “Acá tendría que haber un compromiso de todas las partes para zanjar la grieta que tenemos desde hace tiempo, y buscar la solución para ganar/ganar, algo que va a ser muy difícil”, dijo.

“El precio del trigo argentino es muy alto a nivel internacional, pero lamentablemente eso hace que nos quedemos afuera de muchísimos mercados porque no somos competitivos. Y el problema serio es que ese precio es ficticio, porque no hay trigo para exportar. Se ha incursionado en nuevos mercados internacionales, los cuales este año vamos a perder todos por factores exógenos. Estados Unidos ha perdido producción por la sequía, Australia va a llegar a los 28 millones de toneladas de exportación que son récord y que nos va a sacar mercados a nosotros, por distancia y calidad, y Ucrania y Rusia, aunque estén en guerra, tienen un gran stock y en acuerdo de ambas partes van a salir a exportar, por lo que habrá más oferta en el mercado. Son factores que no podemos manejar”, describió.

En Argentina cayó un 53% la exportación de trigo, sostuvo Asseff, y advirtió que “solo tenemos el 3% del mercado internacional; en un año bueno podemos llegar al 6%, no hay que hablar tanto de la incidencia del trigo argentino en el mundo”.

Según el especialista, con 22,8 quintales por hectárea, el trigo alcanzó esta campaña su rendimiento más bajo; bajó la superficie sembrada y los rindes, por lo que la producción nacional cayó un 45%. “Necesitamos buscar soluciones; dentro de las cuestiones a zanjar, desde distintos sectores, hay que resolver aberraciones como la prórroga del Banco Central de ayer para que el que tiene un stock de soja tenga una tasa del 120%, ese no es el tipo de ayuda que se está necesitando, ni para el productor ni para el propio Gobierno”, apuntó.

Assef colocó en 12.400.000 toneladas la producción de este año; y aseguró que quizá inflado, el consumo interno es de alrededor de 6 millones, mientras que el sector exportador ya compró 5.700.000 y hay que considerar el carry over. “Si el precio internacional sigue estando bueno y se abren mercados, vamos a tener problemas para conseguir semillas para la próxima campaña”, advirtió.

Entre las necesidades, puso en primer lugar la humedad en los perfiles, contar con semillas -que se deje vender la segunda multiplicación a los semilleros- y como tema fundamental, financiamiento bancario y comercial. Y compartió algunos números que calificó como “de quebranto” para los productores.

Un 25% del trigo del país

El ingeniero agrónomo Juan José Ajís Blasco, referente del Equipo de Estudios Agronómicos de la Bolsa de Cereales y Productos Bahía Blanca, buscó mostrar la importancia de esta región en el cultivo de cereales invernales. “El área de la Bolsa está conformada por 45 partidos, entre La Pampa y el sur de Buenos Aires, y de aquí sale el 90% de lo que se exporta por el puerto. Se siembra un 25% del trigo a nivel país y un 80% de la cebada”, indicó.

Trazó un mapa de la humedad del suelo en el inicio de la última campaña, con la sequía, y brindó números de la relación insumo/producto, de vital importancia para la ecuación productiva y la calidad final. “Otro insumo que tuvo un salto en el precio es el glifosato, del 137%, con una importante influencia en la siembra directa, porque la maleza compite por el agua con el cultivo”, consideró.

Marcó una caída en la superficie sembrada de trigo en favor de la cebada, con mayor potencial de rendimiento con el mismo manejo y condiciones, menor necesidad de fertilización y menos posibilidades de intervención a través de medidas oficiales.

Y también se refirió al impacto de la falta de lluvias en el rendimiento y la afectación de las altas temperaturas, además de los efectos de la helada tardía que dañó cultivos en la zona de influencia de la Bolsa bahiense.

“No hay que dejar de lado las enfermedades, que complicaron bastante al sudoeste, e incluso hubo abandono de lotes, de cultivos que ya se veían mal, en favor de cultivos de verano”, consideró, para luego referirse a pérdidas en los rendimientos del trigo, por todos estos factores, de entre el 24 y el 30 por ciento, con promedio final de caída de la producción en la zona del 27%.

El financiamiento

Mauro Lorenzo, jefe del Centro Regional Bahía Blanca del Banco de la Provincia de Buenos Aires, destacó a su turno que “como resumen del año 2022, las colocaciones al sector industrial lograron los 320.000 millones de pesos, un 52 del volumen total de las colocaciones del banco, en descuento de documentos, tarjeta Procampo y financiación de inversiones. La tarjeta, con un margen total de 77.000 millones de pesos, hoy tiene 33.000 millones disponibles en márgenes ociosos”.

En Expoagro, recordó, ofrecieron los beneficios de la tarjeta Procampo, con una tasa nominal anual del 60%, y “algo muy interesante, que es que esta campaña se prolonga hasta el 31 de marzo. Esta es una herramienta muy importante y con una tasa muy competitiva para el contexto actual”. En líneas de inversión mencionó la financiación del 100% de los bienes, con algunos requisitos, y como novedad, la línea de finanzas sostenibles y tecnología que incluye financiamiento para aerogeneradores y otros dispositivos como biodigestores y equipos de energías renovables.

También describió las posibilidades de financiación de maquinaria agrícola fabricada en la provincia de Buenos Aires (MAGRIBA).

Y anunció líneas nuevas, para financiamiento de adquisición de insumos, con hasta el 100% de la factura con plazo de pago a 180 días con tasa del 60% nominal anual. “Incrementamos nuestra Procampo de cortesía a 8 millones de pesos y con pocos requisitos, e incluimos a transportistas, frigoríficos, agronomías, usinas lácteas, entre otros, como nuevos usuarios”, anticipó.

Finalmente, aseguró que en torno a la Emergencia por sequía, “el banco se movió de manera rápida, ofreciendo una línea especial desde noviembre, y que opera como capital de trabajo permitiendo que el cliente siga siendo sujeto de crédito tanto para incremento y recomposición de capital de trabajo, perforación, bombas de agua y molinos, y cultivo de forrajeras, con tasa del 49%”.

Quebranto

El ingeniero agrónomo Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO, consideró a la Mesa Redonda como propicia para “felicitar al intendente, porque conozco Tres Arroyos desde que era consejero del INTA y desde ese momento aprecié cómo se trabaja buscando la calidad de trigo, y hoy es un exponente con los premios por calidad, algo altamente valorable en un momento como este”. En este sentido recordó los premios recibidos por el tresarroyense Pedro Martino en Leones.

“De aquí han salido innovaciones tecnológicas muyimportantes, el Parque Industrial trabaja con iniciativa y empuje, y creo que todos estamos en mejorar la producción, aunque no se den siempre las situaciones. En el Congreso no se logró la aprobación del proyecto de ley de incentivos a la producción, que preveía amortizaciones adelantadas de inversiones y aspectos interesantes del uso de fertilizantes e insumos dándole al productor un incentivo para lograr más producción”, analizó.

“Veníamos insistiendo en todos los perjuicios para el desarrollo económico, no solo del sector, que traen la inflación, la alta carga fiscal y el atraso y la brecha cambiaria, que operan como limitantes para el país y el bolsillo de todos los habitantes. Esto se agravó notablemente con la sequía, que hoy es tapa de todos los diarios, pero también por las heladas, que ocasionaron pérdidas importantes en los lotes de trigo”, completó.

esto nos lleva a una situación muy difícil, y hoy es más necesario que nunca que el Gobierno no esté solamente para las buenas, sino acompañando a los productores, a toda la cadena, a los comercios y servicios asociados a la producción. Un camionero me decía que el año pasado hizo 20 viajes de trigo, y este solo 3, lo que sin duda pone en riesgo su futuro y el de su familia”.

“Muchos se preocupan por los dólares que no van a ingresar por la soja, y se los necesita, son claves, pero en los pueblos del interior esas pérdidas en la producción agropecuaria se van a hacer sentir en el bolsillo del productor, pero también en los comercios y los servicios”, consideró Laucirica.

Finalmente, pidió que se suspendan las retenciones, los anticipos de ganancias, entre otras cuestiones impositivas, “beneficios que podrían ayudar, dada la gravedad del daño, a los productores, como un alivio. Le pedimos al Gobierno que no sea socio en las buenas solamente, sino que se comprometa en una ayuda real al sector que necesitamos para nosotros y para nuestros vecinos en los pueblos. Y que los que no pudieron cumplir con los compromisos que tenían puedan ser refinanciados con las mismas condiciones, y pedimos fondos rotatorios para los que no tienen la carpeta al día, poniendo a las cooperativas a disposición para ayudar en este sentido. Muchas de todas estas cosas dependen de que el productor haya presentado la documentación para la emergencia y desastre, por lo que pedimos que se agilicen las tramitaciones, porque vemos muchas demoras”.

“Los productores somos perseverantes, estoy seguro de que cuando llueva saldremos a sembrar, muchos tenemos ya la sembradora lista. Y para eso vamos a necesitar insumos. Hay malas noticias en cuanto a las semillas y hoy se demoran mucho las autorizaciones para acceder a las divisas para traer los fertilizantes; cuando los necesitemos no los vamos a tener. El dato es que por cada dólar que gastamos en insumos, entran al país 14: está claro que no autorizar no es un problema económico”, apuntó el titular de CONINAGRO.

Y como párrafo especial también criticó la medida del Banco Central “que recarga la tasa de interés a los productores de soja, poniendo en compromiso a los bancos y desconociendo la situación que se vive y el hecho de que muchos productores son mixtos. Parece una revancha”.

Finalmente, Laucirica instó a que se replantee el hecho de que un país rico tenga el 40% de pobres, “una barbaridad que tenemos que empezar a solucionar; se los pido a los que hoy son Gobierno y a los que son alternativas de poder, empiecen a tomar las medidas en beneficio de los productores, pero también por el bienestar de la gente”.

Que no se pierda ningún productor

En la disertación final, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, trajo consigo el saludo del gobernador Axel Kicillof y calificó como “interesante” la Mesa, al tiempo que repasó las medidas en torno a la Emergencia Agropecuaria, que se comenzó a declarar en noviembre del año pasado y en la que están inmersos casi la mitad de los distritos del territorio bonaerense. “Además de la prórroga o exención del Inmobiliario Rural, se creó una línea especial de financiamiento para cualquier productor del distrito declarado en emergencia, que no necesita presentar un certificado, que sí se necesita para los aspectos impositivos. Lo que pedimos fue que esta declaración fuera homologada a nivel nacional, para los 72 municipios, para que sean contemplados en los aspectos impositivos a ese nivel también”, explicó el funcionario.

“Estamos inmersos en un proceso de sequía muy fuerte, pero quiero presentar una mirada de lo que ha ido ocurriendo con la producción de trigo en los últimos años: creció al 1% anual en los últimos 3, y en la campaña 21/22, con un poco más de 21 millones de toneladas, Argentina consiguió un récord en la participación del mercado mundial, un porcentaje que parece bajo pero que se logró gracias a que el país tuvo una producción récord. En la Provincia venimos de tres campañas con los mejores registros de siembra, que en sus totales ha crecido y ha sido récord en la misma campaña en cuanto a producción. En la última cayeron un 30% los rindes, lo que por supuesto trajo una caída en la producción total”, describió.

Rodríguez se mostró esperanzado en lo que ocurrirá cuando el clima mejore, y los productores “vuelvan a mostrar todo su potencial”.

También hizo mención a los precios internacionales en dólares para el trigo, que del 2000 a febrero de este año, se incrementaron en un 95%. “Casi se duplicaron, lo que hizo que las exportaciones en la última campaña tuvieran un record en cuanto a valor. Los embarques fueron un 23% superiores al promedio de los últimos 3 años, y la molienda también subió un 7%”, puntualizó.

Con respecto a la calidad, mencionó que el ciclo está mostrando que el trigo de esta campaña, pese a ser menor en volumen, es bueno en esos términos. “Por eso cuando uno piensa que estamos afectados por la sequía, sabemos además que hay variables que afectan a la rentabilidad, que por supuesto ha caído, pero planteada la necesidad de que sea adecuada para apuntalar la producción, es fundamental el financiamiento: y los récords de los que venimos tienen mucho que ver con el financiamiento y la decisión clara del gobernador de que haya herramientas en este sentido. El Banco Provincia duplicó su cartera vinculada al sector productivo en 3 años, y como nave insignia del financiamiento debe estar abocado al crédito para la producción, porque eso es más actividad económica en toda la cadena y todos los circuitos locales”, argumentó.

“Y desde el Ministerio complementamos esas líneas, con subsidio de tasas y otras herramientas, y una línea propia como el Fondo Fiduciario que llega a los productores que no tienen acceso a una carpeta bancaria”, completó Rodríguez.

Destacó también el desarrollo de la infraestructura, a través del plan de mejora de las rutas y el programa de Caminos Rurales, que impacta sobre el primer kilómetro de la producción pero además permite acceder a escuelas y otros servicios. “Son 284 obras siempre con prioridad para los caminos que se consensúan localmente”, graficó. Y encuanto al desarrollo tecnológico, a través de las Experimentales, hizo mención especial a la Chacra deBarrow, que cumple 100 años “con una línea muy importante en trigo, ya que inscribió tres variedades en los últimos años”.

“Necesitamos producir trigo de mayor calidad, es fundamental trabajar en eso. Esta zona es muy buena, hay premiados acá que también lo son a nivel nacional, y venimos trabajando en un Mapa de Calidad en la Provincia, junto con la Bolsa de Bahía Blanca y la de Buenos Aires. Y hay que hacer visible que esa calidad debe ser retribuida, a veces lo es y a veces no. Y eso se construye de manera conjunta”, consideró Rodríguez, quien dijo haber tomado nota del planteo de la preocupación en torno a la posible falta de semillas para la próxima campaña.

“Nuestro desafío es que los productores medianos y chicos puedan seguir produciendo, hay una decisión política muy clara de acompañarlos. Los recursos son escasos, por eso hay que tomar decisiones y ser inteligentes para saber dónde dirigirlos, haciéndolos llegar a los objetivos a través de los gobiernos locales, los consejos consultivos”, apuntó el ministro. En este sentido, aseguró que la Provincia aporta un 40% de los recursos fiscales generales y recibe el 22 por la Ley de Coparticipación. “Lo venimos planteando, hay un debate con otras provincias, y en este contexto hay un fallo absurdo que asigna más recursos de la Nación a la Capital Federal, todos recursos que la Provincia necesita para tener más líneas de financiamiento, para acompañar a los productores. Es un fallo incomprensible”, completó.

