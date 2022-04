La Mesa Sindical y familias entregaron más de 2000 firmas por una guardia pediátrica

18 abril, 2022 Leido: 35

Representantes de la Mesa Sindical y de familias de Tres Arroyos presentaron hoy al presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, planillas con más de 2000 firmas de personas que reclaman por la instrumentación de una guardia pediátrica de 24 horas tras el cierre del servicio en la Clínica Hispano Argentina. Julia Nualart, una de las mamás que llevó adelante el reclamo, aseguró que la situación “sigue igual, ya que en el Hospital hay una espera de no menos de 30 personas, y si uno va fuera del horario de la guardia pediátrica, que es muy acotado, no hay atención”.

“Nos encontramos además, quienes sí tenemos mutual, con una problemática por la cual no entendemos por qué la gente no se quejó antes. Y si bien es verdad que hay profesionales que se jubilaron, el Círculo Médico tendría que intervenir para que más profesionales vengan a radicarse a Tres Arroyos, cosa que veo difícil porque dicho por los mismos médicos, siempre se les han puesto trabas. Además, tienen que entender que esto también es por ellos, un solo médico no puede atender a 40 personas en la guardia, más el piso, las emergencias”, sostuvo Nualart.

Marcela Molina, secretaria general de SUTEBA, gremio que integra la Mesa Sindical, advirtió por su parte que “me ha tocado pasar situaciones de emergencia cuando mi hijo era bebé, de llegar con él convulsionando, y sin duda es fundamental que haya un pediatra para atender cuestiones específicas de la niñez, no es lo mismo un generalista”.

“La situación de la salud en Tres Arroyos es compleja, y la cabeza sindical siempre ha estado al frente de los planteos al respecto; en algún momento se hicieron reclamos por el sobreprecio que cobraban los médicos. Y en los sindicatos estamos recibiendo, sobre todo en el nuestro con mayoría de mujeres, la preocupación de los padres por la atención de emergencias pediátricas, que hoy son una prioridad. No se están dando las condiciones, pareciera, para que jóvenes médicos se instalen en Tres Arroyos, hay egresados tresarroyenses que hoy eligen otras ciudades porque el camino aquí se les hace muy difícil, y duele escuchar esto. Tiene que haber una decisión política para que esto se modifique”, sostuvo Molina.

“No me cabe duda que Policoop puede ofrecer una solución a esto; estamos analizando con los papás la posibilidad de reunirnos con ellos. Pero insisto en que el Municipio puede ayudar a que esto se solucione”, concluyó la dirigente sindical.

