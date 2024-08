La montehermoseña Turienzo finalizó su participación en los Juegos Olímpicos 2024

La joven montehermoseña Catalina Turienzo culminó su participación en la competencia olímpica, cerrando la última jornada en el 13er lugar de la general. La representante de la ciudad balnearia se vió afectada debido a que, de las 16 regatas programadas para la especialidad, solo pudieron disputarse seis. Las condiciones climáticas impidieron que se completara la actividad.

Turienzo logró obtener el 3er puesto en la única regata de la Fórmula Kite Femenina, que tuvo desarollo parcial debido a la falta de viento en Marsella.

No hubo actividad este miércoles, el último día antes de la Medal Race y, por la cancelación, todo quedó como estaba. Finalizó a 14 puntos del último clasificado.

“Hoy no se pudo, pero las regatas son así, dependemos de la madre naturaleza. Estoy muy contenta, con mucha alegría y disfrutando cada segundo. Es mi sueño, me marcó la vida, y estar viviéndolo es una locura. Me voy contenta con la campaña, porque la verdad que hay muchísimo esfuerzo detrás. Con todas las ganas para Los Ángeles (el próximo JJ.OO.)”, señaló la actual campeona del mundo U21 (IKA) y U19.

“¡Gracias Cata por dejar al deporte argentino y montehermoseño en la cima! ; tu trabajo y compromiso es un gran ejemplo de que los objetivos y los sueños están para cumplirse cuando nos lo proponemos”, expresaron desde la Municipalidad de Monte Hermoso.

