“La Mujer y la palabra”: inicia este lunes el conversatorio en el Banco Credicoop

27 abril, 2026 195

El Banco Credicoop, ubicado en la esquina de Chacabuco y Betolaza, informó que este lunes, a las 19:00, será el inicio del Ciclo de Encuentros “La mujer y la palabra”. Primer conversatorio que permitirá un espacio de intercambio para reflexionar sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral, sus desafíos, tensiones y trasformaciones en la actualidad”, según expresaron los organizadores al formalizar la invitación a toda la comunidad .

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