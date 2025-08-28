“La Muni en tu Barrio” llega al Barrio Ranchos

28 agosto, 2025

0
“La Muni en tu Barrio” llega al Barrio Ranchos

Este viernes, de 15 a 18 horas, se llevará adelante una nueva edición de “La Muni en tu Barrio” en el Polideportivo del Barrio Ranchos.

La propuesta busca acercar el Municipio a los vecinos, generando un espacio de encuentro con funcionarios y áreas municipales para atender consultas, trámites y compartir información útil.

Durante la jornada se podrá acceder a:

Centro de reclamos y sugerencias.

Posta de vacunación.

Adhesión y capacitación en telemedicina.

Adhesión a la boleta digital.

Vacunación y entrega de antiparasitarios.

Oferta académica 2025.

Consultas con funcionarios de todas las áreas.

“La Muni en tu Barrio” llega al Barrio Ranchos
“La Muni en tu Barrio” llega al Barrio Ranchos