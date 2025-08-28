“La Muni en tu Barrio” llega al Barrio Ranchos
Este viernes, de 15 a 18 horas, se llevará adelante una nueva edición de “La Muni en tu Barrio” en el Polideportivo del Barrio Ranchos.
La propuesta busca acercar el Municipio a los vecinos, generando un espacio de encuentro con funcionarios y áreas municipales para atender consultas, trámites y compartir información útil.
Durante la jornada se podrá acceder a:
Centro de reclamos y sugerencias.
Posta de vacunación.
Adhesión y capacitación en telemedicina.
Adhesión a la boleta digital.
Vacunación y entrega de antiparasitarios.
Oferta académica 2025.
Consultas con funcionarios de todas las áreas.