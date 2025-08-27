La Municipalidad aportó chapas para reparar techo del SUM de la Escuela 11

El intendente Pablo Garate, ante un pedido de autoridades de la Escuela 11 de Claromecó, hizo entrega de 26 chapas para la reconstrucción del techo del SUM del establecimiento.

El pedido fue realizado por la entidad educativa en una reunión mantenida en Claromecó, y a través del trabajo conjunto con el delegado municipal Nicolás Felipe, se logró avanzar en la refacción del techo de la escuela y con la recepción de las chapas se hará el recambio del techo del Salón de Usos Múltiples, logrando dar respuesta a una demanda muy importante.

En la ocasión, Pablo Garate señaló: “Seguimos escuchando. Estando presentes para gestionar. Algunas soluciones se logran rápido y otras llevan más tiempo, pero lo fundamental es que cada pedido queda en agenda y trabajamos para concretarlo. Los vecinos tienen que saber que sus planteos no se pierden, siempre avanzamos en dar respuesta.”

