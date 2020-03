La Municipalidad controla precios en góndolas de supermercados y ya labró actas

25 marzo, 2020 Leido: 218



Ante la preocupación de muchos vecinos, la Municipalidad de Tres Arroyos, informó que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional N° 20.680, Ley Provincial 8197/74, Decreto Provincial 5217/74 y Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la Oficina Municipal de Información al Consumidor – OMIC- viene realizando inspecciones periódicas de los productos en góndola que los supermercados poseen listos para la venta. Ya se labraron actas por precios superiores a los establecidos.



La Secretaría de Comercio Interior, autoridad de aplicación de la Ley 20.680, dictó la Resolución 100/2020, la cual establece en su Art.°1 que: “todos los sujetos que se encuentran alcanzados por el deber de información previsto en el artículo 4 de la Resolución N° 12/2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, deberán fijar para todos los productos incluidos en el Anexo I de la Disposición N° 55/16 de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR como precios máximos de venta al consumidor final aquellos precios efectivamente informados por cada comercializadora al SEPA vigentes al día 6 de MARZO de 2020, para cada producto descripto en su reglamentación y por cada punto de venta.”

Para lo cual funcionarios y personal municipal organizan recorridas con el propósito de chequear que se cumplan las reglas establecidas. Tal es el caso del Secretario de Producción, Ciencia y Tecnología, Ing. Matías Fhurer, la concejal Victoria Larriestra y de quien está a cargo de la OMIC, Lucrecia Damiani.

“El precio que está en góndola no puede superar al informado por el gobierno. De ser así se labran las actas correspondientes y se elevan a la Dirección Provincial de Comercio”, aseguró Damiani por LU 24.

Además, dijo que no hay desabastecimiento de productos básicos y que “se observaron algunos precios por encima de los correspondientes, por lo que se labraron actas”.

Volver