La Municipalidad de Necochea habilitada para hacer la subasta del Casino

28 mayo, 2026 0

El histórico Casino de Necochea podrá ser vendido por el municipio luego que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó la medida cautelar que mantenía frenada la subasta del Complejo, de acuerdo con lo publicado por el portal de noticias ecosdiarios.com.

La decisión judicial, dejó sin efecto la suspensión que en febrero había dictado el juzgado de primera instancia y validó, punto por punto, el camino institucional que recorrió el Municipio para disponer del inmueble y no encontró la ilegalidad manifiesta que la demandante, María Susana Laborde, venía invocando para paralizar la operación.

La Cámara sostuvo que la Ordenanza 12.009 se limita a autorizar la venta por subasta pública de un bien municipal en estado de abandono y ruina, sin habilitar obra alguna. En otras palabras: una operación ambientalmente inocua, lejos del escenario que planteó el amparo.

El planteo ambiental, que había sido el eje de la estrategia opositora, quedó desactivado. Los jueces remarcaron que el control ambiental no fue omitido, sino que está previsto en su instancia correspondiente —la convalidación provincial y la evaluación del Ministerio de Ambiente vía IPAR-CUS—, etapas que recién operan si y cuando se proyecten usos nuevos.

La subasta, por sí sola, no altera nada del terreno. El tribunal también descartó el otro argumento central: no existe peligro en la demora, porque la mera transferencia de dominio no produce ningún cambio material inmediato sobre el predio.

Con dos de los tres requisitos legales no configurados, la cautelar no tenía sustento. La gestión municipal había advertido desde el primer momento que el inmueble está deteriorado, incendiado, vandalizado y que la comuna no puede sostener su recuperación con recursos propios. Esa lectura técnica y económica —respaldada por la tasación del Banco Provincia— es la que terminó imponiéndose en sede judicial.

“Nunca hubo irregularidad”

“La Justicia confirmó lo que sostuvimos desde el primer día: el Municipio actuó dentro de la ley y siguiendo cada paso del procedimiento. Nunca hubo irregularidad, hubo una decisión de gestión sobre un bien que estaba abandonado”, señalaron a este medio desde el Departamento Ejecutivo municipal. El expediente de fondo continúa su curso. La resolución de la Cámara, no obstante, marca un punto de inflexión: convalida el accionar de la gestión y desactiva el principal obstáculo judicial que pesaba sobre la operación.

Con información de ecosdiarios.com

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