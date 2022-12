(videos)La Municipalidad destruyó motos secuestradas en operativos

5 diciembre, 2022

Continuando con las políticas de acompañar los reclamos de los vecinos, el municipio procedió a la destrucción de moto vehículos incautados por motivos varios -falta de documentación, escape libre, ausencia de casco del conductor, control de alcoholemia positivo, procedencia injustificada, etc.-, convirtiéndolas en chatarra.

Recordemos que aquellos vehículos que son retenidos por el municipio, y no son reclamados por sus propietarios, no acompañar la documentación requerida o no abonar la multa correspondiente, la justicia dispone la destrucción de los vehículos.

Esta acción, se realizó en conjunto con las Secretarías de Seguridad y de Gestión Ambiental.

