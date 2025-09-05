La Municipalidad firmó convenio con la Casa Ronald McDonald de Bahía Blanca

5 septiembre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, firmó un importante convenio con la Casa Ronald McDonald de Bahía Blanca. Este acuerdo garantiza alojamiento y acompañamiento a las familias de hasta cuatro integrantes cuyos hijos deban recibir atención médica en el Hospital Penna.

De esta manera, el Municipio asegura que todos los pacientes derivados desde el Centro de Salud de Tres Arroyos puedan contar con un espacio digno y cercano al hospital, evitando que la preocupación por la estadía se sume a la difícil situación de atravesar un tratamiento de salud.

El intendente Pablo Garate destacó que “el Estado municipal debe estar cuando una familia lo necesita, y este convenio es una muestra concreta de cómo la gestión trabaja para cuidar a nuestros vecinos, especialmente en circunstancias tan delicadas como las de salud”.

Volver