La Municipalidad hará el relanzamiento de obra de 15 viviendas en Villa Italia (videos)

23 junio, 2020 Leido: 5

La Municipalidad de Tres Arroyos retomará los trabajos de construcción de viviendas en Villa Italia, barrio en el que ya se entregaron 15 a familias que habían sido víctimas de usurpaciones. “Realizaremos un relanzamiento de obra bajo administración municipal”, confirmó a LU 24 el secretario de Obras Públicas, Mario Izurieta.

El funcionario recordó el derrotero de este plan habitacional: “eran 35 viviendas, 30 en Villa Italia y 5 en el sector cercano al Barrio Municipal. Fue una licitación que se venía trabajando con una empresa, con la modalidad de que nosotros certificábamos, el Instituto de la vivienda controlaba y en ese momento se pagaba con fondos municipales. Una vez llegada la documentación, se recibía el dinero”. Pero “esa situación se fue cortando y ya en septiembre no se recibía el aporte de Provincia. Eso se agravó en diciembre y principios de enero de este año. Agarramos nuevo gobierno, en enero la administración pública casi que para en La Plata y después empezó la cuarentena”.

Izurieta indicó que “el Municipio no tenía más fondos para seguir bancando la obra y la empresa tampoco podía seguir. Era mantener algo para no poder avanzar. Hicimos un convenio de paralización y luego se rescindió el contrato de mutuo acuerdo sin que se perjudicara nadie”.

“A fines de mayo gente del Instituto empezó a moverse y preparamos toda la documentación. Realizaremos un relanzamiento de obra bajo administración municipal”, afirmó. En este sentido, destacó “la buena predisposición”. “Informamos sobre el vandalismo sufrido y gente del Instituto estuvo viendo las viviendas”, agregó.

Ahora, se aguarda el poder viajar a La Plata para firmar el acta de reinicio, mientras el Municipio empezó a hacer acopio de materiales. No obstante, “ya arrancaremos”, anticipó el secretario, teniendo en cuenta la situación especial por la pandemia.

La Municipalidad ya trabaja en la reconstrucción de la casa vandalizada, ubicada sobre calle Reina Margarita.

“No se manejan plazos, no son casas de construcción tradicional”, explicó Izurieta. Es que se debe adecuar todo y la empresa cedió maquinaria específica que el personal debe aprender a utilizar. Asimismo, “habrá una casa de abrigo” para quien cumpla la función de sereno y, además, se colocaron luminarias en el sector donde se retomarán los trabajos.

