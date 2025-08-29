La Municipalidad inauguró la plaza del Barrio Olimpo

La Municipalidad de Tres Arroyos dejó inaugurada la plaza del Barrio Olimpo, un espacio muy esperado por los vecinos que, a tan solo 28 días de haber sido un baldío, hoy se convirtió en un lugar iluminado y preparado para el encuentro de las familias y el disfrute de los niños.

La inauguración fue un momento de alegría y diversión para los más chicos, y la concreción de un pedido de los vecinos que venía de hace tiempo.

Del acto participaron el intendente Pablo Garate, el jefe de Gabinete Julio Federico, el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos Martín Rodríguez Blanco, funcionarios del Ejecutivo, del Consejo Escolar, la Jefatura Distrital, representantes de los Jardines de infantes N° 908 y 915, y de las Escuelas primarias N°2 y 24, junto a vecinos y familias del barrio.

“Con obras como esta, seguimos escuchando a los vecinos y construyendo juntos el Tres Arroyos que queremos”, dijeron desde la intendencia.



