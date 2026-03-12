La Municipalidad licita la construcción de un nuevo pozo de agua

12 marzo, 2026 0

Desde la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Tres Arroyos se abrió la licitación para la construcción de un nuevo pozo de explotación de agua subterránea, identificado como número 25, a realizarse en el radio urbano de la ciudad.

Se determinó a través del Decreto 597/2026, en el que se establecen las condiciones para licitar, con el valor del pliego de 182.000 pesos, los que se pueden adquirir o consultar en el Departamento de Compras y Suministros ubicado en Avenida Rivadavia 1 a partir del lunes 16 y hasta el miércoles 25 de marzo en horario administrativo, estando prevista la apertura el miércoles 30 a las 10:00 en Asesoría Letrada, en el primer piso del Palacio Municipal.

Volver