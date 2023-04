La Municipalidad restituyó restos humanos de pueblos originarios a la Asociación Encuentro Indígena

14 abril, 2023

En el Museo Municipal José Mulazzi se llevó a cabo un acto organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Tres Arroyos y la Asociación Encuentro Indígena, en el que se restituyeron los restos humanos que se encontraban en el museo tresarroyense. Este proceso, según se indicó, forma parte de la reparación histórica hacia los pueblos indígenas.

Se contó con la presencia del intendente municipal Carlos Sánchez, la Directora de Cultura y Educación, Noemí Rivas, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, la concejala y directora del Instituto Superior de Formación Docente 33, Graciela Callegari, Fernando Pepe, representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas – INAI – y de la Organización Indígena Kümelén de Bahía Blanca, el Colectivo Guías, La Presidenta de la APDH Tres Arroyos, Andrea Elgart, funcionarios del Departamento Ejecutivo, y numeroso público que compartió este especial momento.

Emoción permanente, aún en los discursos

En la oportunidad luego de realizarse la ceremonia inicial, habló a los presentes la Presidenta de la Asociación Encuentro Indígena, Patricia Cayulao, quien expresó; “Estos ancestros hoy están aquí, acompañando este momento y que sus espíritus están aquí; yo agradezco el acompañamiento de la gente que nos visita y ha participado de los Encuentros Indígenas”.

“Que el Estado Municipal haya asumido la responsabilidad de realizar esta restitución nos hace sentir que estamos en el camino justo, en el camino de la verdad, de una historia que ha estado invisibilizada, y creo que este debe ser el primer paso, paso necesario para la definitiva restitución de aquellos restos que se encuentran en otros destinos”.

“Me siento feliz de ser parte de esta reparación histórica, los felicito” dijo Martín Garate

El presidente del Concejo Deliberante Martín Garate en sus palabras dijo que quería “compartir la emoción con todos ustedes” a la vez que hizo un relevamiento de lo realizado de manera conjunta con el deliberativo, y la denominación de Sitio de la Memoria, “lo que no fue sencillo, fue un debate abierto en el Salón Blanco que luego se transformó en Ordenanza”.

Se refirió a lo expuesto por Diego Slagter, en ese entonces presidente de Encuentro Indígena al usar la Banca Ciudadana, y dijo que “desde ese día asumimos el compromiso de hacer todo lo necesario para que esto se haga realidad, un proyecto colectivo donde el idioma pasa al segundo plano y se impone el trabajo en comunidad”.

“Esto es un ejemplo de trabajo mancomunado donde numerosas instituciones sociales acompañaron, un trabajo con el intendente municipal, y con los concejales; no quiero terminar sin asumir el compromiso para acompañar la restitución total de los restos que están en Olavarría; todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer y seguramente coinciden todos”, sostuvo.

“Me siento feliz de ser parte de la reparación histórica, los felicito”, concluyó.

Sánchez: “me ha hecho vibrar el pecho este acto de Justicia”

El intendente Carlos Sánchez, a su turno, dijo que “este acto me ha hecho vibrar el pecho, esto es Justicia, y se debe seguir haciendo; queda un camino por recorrer todavía, para reconocer, de lo primero que creó el tiempo para poder seguir llevando la cabeza en alto de los habitantes de esta región”

“Me cuesta decir unas palabras, por la emoción que me da pensar que quienes caminaron nuestras tierras, son nuestros antepasados, eso es un reconocimiento, es un acto de Justicia, y para eso tenemos que seguir trabajando, estos son tramites que no hay que hacerlos rápido, sino para que realmente tengan valor y consolidar cada paso que se da, eso es estrategia, es inteligencia”, sostuvo y agregó: “cuando nos queremos llevar las cosas por delante de un día para otro, finalmente nos chocamos algo y no sale bien”, cuando vamos paso a paso, entendiendo, consolidando las razones por las cuales se están pidiendo las cosas, creo que tienen el futuro que estamos teniendo en estos momentos . Brevemente hacer un reconocimiento que es para nuestros ancestros, nada más y nada menos. Sigamos trabajando juntos”, concluyó.

