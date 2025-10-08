La Municipalidad supervisa los trabajos de recuperación del edificio “La Previsión”

La Municipalidad de Tres Arroyos continúa con las tareas de control y supervisión de los trabajos de recuperación en el histórico edificio “La Previsión”, declarado Monumento Histórico Provincial por la Ley N° 14.857.

Desde la gestión del intendente Pablo Garate, se destacó la importancia de acompañar y garantizar la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, promoviendo una mirada integral que combine memoria histórica y proyección futura.

Tras varios años de deterioro y falta de mantenimiento, el Municipio asumió la responsabilidad de verificar el estado del inmueble y asegurar que los propietarios realicen las tareas necesarias para evitar un mayor daño estructural.

En este contexto, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural avaló las acciones impulsadas por la Municipalidad y resaltó el compromiso local con la protección del patrimonio cultural y arquitectónico de Tres Arroyos.

Según el informe técnico elaborado por el arquitecto Andrés Leiría, del Departamento de Preservación de la Provincia, se recomienda priorizar las intervenciones en la cubierta del edificio, con el fin de detener las filtraciones y el deterioro. Posteriormente, se proyecta una puesta en valor integral que permita recuperar los elementos originales que hacen de “La Previsión” un emblema de la identidad tresarroyense.

