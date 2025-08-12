La Municipalidad visita Orense con “La Muni en tu Localidad”
Este Miércoles, desde las 14:00, el gabinete municipal estará presente en el Club de Orense para compartir una jornada de trabajo, escucha y cercanía con los vecinos. La propuesta busca llevar a cada localidad los servicios, programas y asesoramientos que ofrece la Municipalidad, en un solo lugar y de manera directa.
Además de la reunión abierta, vas a poder encontrar:
Centro de reclamos y sugerencias.
Posta de vacunación.
Adhesión y capacitación en telemedicina.
Vacunación antirrábica de mascotas y entrega de antiparasitarios.
Castración en el CAPS (desde las 09:00).
Información sobre la oferta académica 2026.
Asesoramiento sobre uso correcto de agroquímicos y eco canje.
Asesoramiento en habilitaciones comerciales.
Examen de manipulación de alimentos (inscripción previa al 2983 41-3403).
Inscripción de prestadores al programa “Beneficios al sector turístico”.
Programas para emprendedores.
Adhesión a boleta digital.
Charla sobre tenencia responsable de mascotas en instituciones.
Asesoramiento sobre bien de familia y escritura social.
Funcionarios de todas las áreas disponibles para consultas.
Con “La Muni en tu Localidad”, la Municipalidad de Tres Arroyos busca acercar soluciones, escuchar de primera mano las necesidades y trabajar junto a la comunidad para seguir mejorando la calidad de vida en cada rincón del distrito.