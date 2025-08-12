La Municipalidad visita Orense con “La Muni en tu Localidad”

12 agosto, 2025

0
La Municipalidad visita Orense con “La Muni en tu Localidad”

Este Miércoles, desde las 14:00, el gabinete municipal estará presente en el Club de Orense para compartir una jornada de trabajo, escucha y cercanía con los vecinos. La propuesta busca llevar a cada localidad los servicios, programas y asesoramientos que ofrece la Municipalidad, en un solo lugar y de manera directa.

Además de la reunión abierta, vas a poder encontrar:

Centro de reclamos y sugerencias.

Posta de vacunación.

Adhesión y capacitación en telemedicina.

Vacunación antirrábica de mascotas y entrega de antiparasitarios.

Castración en el CAPS (desde las 09:00).

Información sobre la oferta académica 2026.

Asesoramiento sobre uso correcto de agroquímicos y eco canje.

Asesoramiento en habilitaciones comerciales.

Examen de manipulación de alimentos (inscripción previa al 2983 41-3403).

Inscripción de prestadores al programa “Beneficios al sector turístico”.

Programas para emprendedores.

Adhesión a boleta digital.

Charla sobre tenencia responsable de mascotas en instituciones.

Asesoramiento sobre bien de familia y escritura social.

Funcionarios de todas las áreas disponibles para consultas.

Con “La Muni en tu Localidad”, la Municipalidad de Tres Arroyos busca acercar soluciones, escuchar de primera mano las necesidades y trabajar junto a la comunidad para seguir mejorando la calidad de vida en cada rincón del distrito.

La Municipalidad visita Orense con “La Muni en tu Localidad”
La Municipalidad visita Orense con “La Muni en tu Localidad”
La Municipalidad visita Orense con “La Muni en tu Localidad”