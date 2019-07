La Municipalidad ya pagó los haberes y el medio aguinaldo

El secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, confirmó que ya se abonaron los sueldos y el medio aguinaldo de los trabajadores municipales correspondientes a esta época del año.

“Pareciera no ser un dato menor en un contexto recesivo en el que todos nos tuvimos que achicar un poco”, consideró.



“Las finanzas continúan ordenadas, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo. El Intendente nos exige que cumplamos la estrategia que nos propone de tener los números equilibrados y no estar endeudados”, agregó.

Además, confirmó que “estamos totalmente al día con el crédito que tomamos como así también con IOMA, IPS y la ART”.

Seguimiento intensivo para aumentar la cobrabilidad

Respecto a la cobrabilidad de las tasas, dijo que “tenemos que aumentar la recaudación y este año nos pusimos a trabajar muy fuerte en las localidades, donde la morosidad en los balnearios, con propiedades que se tienen como segunda vivienda, es más alta que la de acá”.

“Se hizo un trabajo minucioso, yendo una vez cada quince días a cada localidad haciendo un seguimiento intensivo”, explicó.

Por otra parte, indicó que “hay varios trámites que se llevan adelante, como la prescripción administrativa y los apremios de las deudas que se van acumulando, para cuando hay capacidad de pago y no se tienen respuestas”.

“Estamos pagando dentro de los 45 días”

En cuanto a la relación con los proveedores, afirmó que “es muy buena, en promedio, a la mayoría, le estamos pagando a 45 días”. Y puntualizó en que “se hizo un trabajo administrativo para poder abonar en apenas cinco días el combustible. Por ejemplo, al gasoil 500, en la última licitación, se lo pagó a 38 pesos el litro”.

“El día a día es abrumador para Desarrollo Social”

Y sobre la ayuda social, señaló que “se ha incrementado. El día a día es abrumador para el Secretario de Desarrollo Social y al final del mes el número es importante. La asistencia va desde los alquileres hasta situaciones extremas, pasando por avisos de cortes de luz o gas. Hay empresas que han cerrado, se despidieron trabajadores y la caja de resonancia de eso es la Municipalidad”, manifestó.

Demoras en los fondos que tiene que aportar la Provincia

Finalmente, sobre las transferencias de los derechos económicos que tiene el Municipio sobre la Provincia, informó que “la coparticipación viene bien aunque hay fondos específicos, como el de la Policía Comunal, que recién cobramos hoy enero y febrero y los festejamos porque venimos con demoras. Tampoco estamos percibiendo lo del corte de pastos en las banquinas –se reclama desde 2017- y otros que están bastante atrasados. Estamos haciendo gestiones para que la Provincia se ponga al día”.