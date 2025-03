La neonatóloga Mariana Calahorra y la situación del Hospital Penna

Entrevistada por FM Ilusiones, la neonatóloga Mariana Calahorra habló sobre el inicio de la inundación en la Neonatología del Hospital Penna, y el traslado de los bebés realizado en un camión del Ejército a los hospitales privados.

Calahorra describió: “Estaba haciendo guardia en el Penna cuando se produjo la tormenta, llegué a las 4 y luego al desatarse la misma fue desesperante, se empezó a llenar de agua todo, pudimos rescatar a los bebés y a las mamás, nos pudimos organizar muy bien, no nos desesperamos, y por suerte ninguno se paralizó”.

Sobre las áreas que están fuera de servicio, dijo que” hoy no funcionan los quirófanos, la terapia intensiva de adultos, la neo, la atención de Emergencias y el laboratorio”.

“Nosotros tratamos de rescatar más cosas durante la evacuación: hoy día está todo limpio, y se descartó todo con mucha precaución, pero no sabemos que fue lo que se pudo rescatar. Todo lo que tenía motor hay que esperar que se seque, se perdieron las incubadoras también”.

Hay una guardia mínima pero todavía no están naciendo chicos en el Hospital sino en los privados, hay que evaluar cómo quedan los materiales en nuestro Hospital, no he vuelto porque no tengo como movilizarme porque mi auto se destruyó, estamos cumpliendo nuestro horario en los hospitales privados, donde fuimos asignados, llevamos a los bebés en un camión del Ejército”, relató.

“Tenemos que esperar que chequeen peritos los daños en las ambulancias, que quedaron con el agua a la altura de las puertas”, explicó.

Se están publicando un montón de prevenciones para evitar las infecciones posteriores luego del paso del agua, lo que está a cargo del Comité de Crisis”, agregó, y agradeció por las donaciones que se están recibiendo.

