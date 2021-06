La nieve sorprendió a los habitantes de Río Cuarto, en Córdoba (videos)

“Hacía mucho que no pasaba, es una alegría, una emoción en tiempos complejos para todos”, dijo a LU 24 desde Río Cuarto Valeria Freire, describiendo el fenómeno que cubrió de un manto blanco a esa ciudad de la provincia mediterránea.

“Se siente como una bendición, algo diferente, no recordábamos desde cuando nevaba, alguien decía desde 2007, hoy nos levantamos temprano y al abrir la ventana vimos esta novedad; izo bastante frio desde hace unos días, era un frio en el que te abrigas, te abrigas y no desaparece, la verdad es que al no ser habitual en la zona, sorprende, lo primero que hice fue grabar y filmar con el celular y mandar a Tres Arroyos, donde tengo familia” describió.

“Había nevado en las altas cumbres, en la zona de sierras, y se hablaba de la posibilidad de lluvias y de agua nieve a la madrugada, pero a las seis y pico cuando nos levantamos, vimos que no era agua nieve sino que era nieve”, dijo.

Freire, quien es referente de la educación en esa ciudad cordobesa, opinó respecto al dictado de clases en esa ciudad y afirmó, que “en principio había un sistema mixto, presencial y virtual, pero ahora estamos con la virtualidad total, ante el crecimiento de casos y ocupaciones en terapia intensiva”.

Valeria describió a su vez que como sucede en varios puntos del país, “la gente continúa reuniéndose en las plazas, por lo que los contagios se suceden, incrementando también la ocupación de camas en terapia intensiva”.

