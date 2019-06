“La noche más larga” para la unidad (o no) del PJ

No hay definiciones aún sobre si el peronismo logrará este año la tan mentada unidad de todos sus sectores en el distrito de Tres Arroyos. En el cónclave de esta noche nada se pudo avanzar en el tema.

“Lo que abunda no daña”

El motivo sería la cantidad de gente que asistió. De fuentes irreprochables, LU 24 supo que algunos sectores “visitantes” se mostraron sorprendidos y disconformes por la presencia de una treintena de personas en la sede partidaria cuando esperaban una reunión reducida con 5 o 6 representantes. No obstante, los “locales” aseguran que no hay falta de predisposición.

Al encuentro, al que cada uno debía llevar el nombre de su candidato, concurrieron autoridades partidarias, el concejal garatista “Pity” Federico, Ricardo Fernández, de Alternativa Justicialista, y Martín Goizueta, de la Agrupación Eva Perón, entre otros presentes.

Hubo un impasse pero no se retomó el diálogo porque algunos dirigentes se marcharon y no volvieron. Se aguarda a que, quizá, se pueda continuar este viernes por la mañana.

Ante la llegada del invierno, el jueves fue el día más corto del año, seguido de la noche más larga. ¿Amanecerá la unidad peronista? Por ahora, frío.