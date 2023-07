La nueva Raza Fuerte de FORD se presenta en Roas

13 julio, 2023

ROAS S.A presentará este jueves la nueva Ford Ranger, de 19 a 21 en su concesionaria ubicada en Avenida San Martín 1290.

Alejandro Tenca, gerente comercial de la firma, detalló aspectos de la nueva camioneta, y relató que “es un vehículo que marca la diferencia en el mercado de hoy día; uno puede desde una aplicación de celular arrancarlo, abrir las puertas, cerrarlas, programar un horario de arranque y a su vez, en caso de cualquier problema que tenga te avisa al teléfono”.

“Van a venir dos modelos con motorizaciones distintas: una 2.0 y una 3.0 la 2.0 que viene con un turbo o dos turbos, la de un turbo otorga, 170 CV y la de dos turbos y 210 CV. A su vez incorpora el motor V6 3.0 de 250 CV; caja automática de 10 velocidades en todas las versiones, menos la 2.0 turbo”, dijo.

“Presentaremos la Limited Plus, que incorpora toda la tecnología y seguramente la XLT, las que no están disponibles son los modelos de entrada, las de 2.0 turbo”, agregó.

“Ya están a la venta, y las reservas antes del lanzamiento ocuparon gran parte del stock, dada la gran demanda pero hay entregas algunas inmediatas y otras a 30 o 60 días”, explicó.

Los precios: el tope de gama es la Limited Plus que es de 23 millones 500 mil pesos y la XL de 12 millones.

Volver