La obra de Isabel Allende en un Café Literario en el Mulazzi

3 octubre, 2025

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, invita al público lector, al Café Literario que realizará un recorrido por la obra de la reconocida escritora chilena, Isabel Allende, este viernes de 18.30 a 20.00 horas, en la sala Jaka de dicho espacio.

La propuesta, organizada por la Compañía de Narración Oral y Escénica “Al sol como la cigarra”, conforma una serie de encuentros programados a lo largo del año, en los cuales se realiza, en cada uno, una aproximación a la obra de un autor determinado.

“Se invita al público lector a compartir un grato momento, escuchar algunas de las historias de la autora que se narrarán, leer otras, compartir un café e intercambiar sentires. Un espacio pensado para que puedan conocer a esta distinguida escritora”, indican las integrantes de la Compañía.

Las entradas pueden adquirirse en el museo el día de la actividad y tendrán un valor de $ 5000.

