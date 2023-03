La oposición llevó fuertes reclamos por la Fiesta del Trigo al Concejo

23 marzo, 2023

Hoy sesionó el Concejo Deliberante, y como se había anticipado hace unos días, la oposición tenía previsto llevar al recinto reclamos relacionados con la Fiesta Provincial del Trigo. Con imágenes en una pantalla, y críticas a varios temas, ediles consideraron que “el Municipio estuvo ausente”, y advirtieron que “hay gente que no va a volver nunca más a la Fiesta del Trigo”.

Por un lado, Graciela Callegari (Todos) fue la encargada de sostener un pedido de reducción de cánones para los feriantes, “muchos de los cuales perdieron sus mercaderías, e incluso pasaron momentos dramáticos cuando venían a festejar con nosotros una Fiesta, y hoy están sufriendo consecuencias económicas”. El vecinalismo, en la voz de Victoria Larriestra, advirtió que “los feriantes no perdieron dinero”, y destacó que “La Fiesta del Trigo no es para recaudar dinero”.

“Hay privados aprovechando el negocio en que se ha convertido la Fiesta del Trigo, por eso hay que diferenciar entre las instituciones que se vieron perjudicadas, y los privados que, valiéndose de las instituciones para hacer negocios, se han visto afectados por lo ocurrido”, sostuvo por su parte Daiana De Grazia (Juntos), y solicitó el pase a comisión del proyecto del peronismo, lo que fue votado por mayoría opositora y rechazado por el oficialismo.

Pero los momentos más álgidos se dieron cuando, pantalla de por medio, la bancada de Juntos expuso imágenes de las contingencias que se atravesaron en el transcurso de la Fiesta por razones climáticas. Y ya desde el proyecto de comunicación, desplegó un abanico de reclamos que fue desde la presunta falta de control de la venta de bebidas alcohólicas, de uso de animales con fines de lucro y hasta de trabajo infantil, incluyendo problemas de cortes de luz, de anegamientos y ausencia de Defensa Civil. “El agua les llegaba a las rodillas a algunos feriantes dentro de sus puestos, uno de ellos, con juguetes de madera, vio cómo se arruinó su mercadería ante la total ausencia por parte del Municipio. Y hubo quienes pagando altas cifras por los puestos, tuvieron que destapar las bocas de tormenta para evitar que se inunden. Y hubo una mujer de Tandil, a la que le negaron ayuda desde el Centro Cultural para resguardar la mercadería que trasladaba en un carro, con el argumento de ‘no mojarse’”, argumentó De Grazia.

La concejala denunció que las propias mujeres que, el jueves 8 de marzo, fueron reconocidas por la Comisión Ejecutiva, “eran en su mayoría mayores y cuando terminó el homenaje no podían cruzar la calle”. También dio cuenta de anegamientos en el Centro Cultural La Estación, “al que con el Fondo de Financiamiento Educativo, se le hizo recientemente un techo nuevo”.

“Había gente con las zapatillas de electricidad en la mano para evitar que se les cortara la luz. Tuvimos suerte de que no pasara nada, el Municipio sigue teniendo suerte cuando hace estos desastres”, expuso De Grazia. Que exhibió además imágenes de los supuestos vestuarios que se ofrecen desde el Municipio a los feriantes, a los que comparó “con una cárcel”, y criticó “la ausencia policial y la falta de control ante menores alcoholizados, gente armada, y cinco días de liberación total donde todo vale porque la plata entra”.

En tanto, en el punto en el que Todos reclamó la vigencia de una ordenanza vinculada al funcionamiento del Foro de Seguridad, el concejal Juan Gutiérrez también hizo planteos relacionados con la ocurrencia de hechos delictivos en el marco de la celebración triguera, e incluso hizo referencia al uso de armas blancas en episodios de agresión en el predio. “El intendente, desde su puesto, debe cumplir su función y constituir nuevamente el Foro de Seguridad”, consideró el edil, y tras algunos intercambios en torno a la ausencia del secretario Jorge Cordiglia a la citación de la Comisión que preside Gutiérrez, se aprobó su pedido por unanimidad.

Contrapunto por la regularización catastral

Con respecto al proyecto de ordenanza de regularizaciones catastrales, que defendió la concejala de Todos Paola Salerno, se indicó que “beneficia a los propietarios de pequeños comercios y viviendas unifamiliares, y también a los clubes y entidades de servicio”. Salerno recorrió el derrotero de la norma, que oportunamente fue vetada por el Ejecutivo, y que fue nuevamente analizada por los bloques para ser votada y nuevamente vetada. “Es algo que carece de toda lógica, pero voy a volver a poner a considerar por tercera vez a esta ordenanza, sin tocarle ni un solo punto. Siento vergüenza, entendí que el Movimiento Vecinal quería colaborar”, sostuvo Salerno.

Daiana De Grazia acompañó la postura, recordó lo ocurrido con la ordenanza de desarrollo costero y también aludió a sentir “vergüenza” por aspectos vinculados al funcionamiento del Legislativo.

A lo que respondió el edil vecinalista Werner Nickel, que sin responder a los cuestionamientos, defendió los argumentos de ambos vetos “que apuntan a cuestiones de interpretación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, poniendo en juego atribuciones que le competen al Legislativo y lesionando el equilibrio de las cuentas fiscales”. Consideró que programas parecidos no dieron resultado, y adelantó la decisión oficialista de no acompañar ese proyecto de regularización catastral, que aprobado por mayoría podría exponerse nuevamente a un veto por parte del Ejecutivo.

En este punto, el presidente Martín Garate le pidió a Soledad Cadenas asumir la presidencia del Cuerpo y volvió a la banca para estimar que “con respeto, y no como una chicana política, observo una falta de comunicación entre el Ejecutivo y el bloque vecinalista. Llama la atención, porque la última sesión, si no me equivoco, esto fue tratado en Orense y las manifestaciones que vierte el concejal Nickel, algunas observables desde el punto de vista técnico, no fueron expuestas cuando la ordenanza se aprobó por unanimidad. Y esta no es la única con la que nos pasa lo mismo; hace poco ocurrió algo parecido con la ordenanza que el vecinalismo votó, la de nocturnidad, y luego no quiso poner en marcha por un montón de objeciones”.

“Se habla de equilibrio fiscal por 24 millones de pesos, por estas regularizaciones, que benefician a vecinos e instituciones que necesitan recursos, y que en un presupuesto de varios miles de millones de pesos no produce ningún desequilibrio”, apuntó Garate, que al mismo tiempo le reclamó a De Grazia “tener memoria” por algún cambio de opinión de su bloque, y a Nickel “mejorar la comunicación con el Ejecutivo”.

El contrapunto que seguiría, muy extenso y que definió Salerno como “una ensalada rusa”, incluyó reclamos cruzados por los dichos de Nickel en torno a la afectación del Presupuesto municipal, de ponerse en vigencia el plan de regularización catastral.

Posteriormente, y en tratamiento unificado, en varios puntos la oposición reclamó arreglos para las calles y desagües en distintos sectores. En este aspecto coincidieron Salerno y Enrique Groenenberg (Juntos), que puntualizaron deficiencias en la zona de Sadi Carnot al 1500, cuestión que fue rechazada por el Movimiento Vecinal ya que como apuntó Victoria Larriestra, “esa obra no está finalizada”.

También volvió al recinto el debate por la antena de telefonía móvil de Claromecó, ya que Todos reclamó su retiro “ante las denuncias de los vecinos, y en lo que parece una serie por temporadas porque no se termina nunca. Ya están vencidos todos los plazos por los que se intimó a la empresa privada, entonces pedimos que la desmantele el Municipio a costo de la empresa, cargándosele el costo en su partida”, sostuvo Salerno. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

Salud mental en las localidades

A renglón seguido, se planteó un pedido del bloque de Todos sobre la presencia de psicólogos y psicopedagogos en las localidades y otro de Juntos para prestar el servicio de fonoaudiología en Orense. Oriunda de esa localidad, la concejala de Juntos Marisa Marioli defendió este reclamo, extendiéndolo a los CAPS barriales y pidiendo que se amplíe la cantidad de profesionales que brinda estas prestaciones en el Centro Municipal de Salud. La concejala Claudia Diez, del Movimiento Vecinal, adelantó la postura oficialista favorable a estos planteos, pero tanto desde Juntos, a través de Daiana De Grazia, como desde Todos, con la recién asumida Paola Acuña, le devolvieron la pelota aludiendo a escaso tiempo de atención de los especialistas y demoras en el acceso al tratamiento por parte de vecinos de barrios y localidades. Callegari, por su parte, formuló como aporte en su carácter de docente y directora del ISFDT 33, datos acerca de la cantidad de profesionales de la psicopedagogía (90) y la fonoaudiología (30), recurso humano formado que hay en el distrito y que “hay que generar la contraparte de contratarlos para que hagan el trabajo”.

Hubo aprobación unánime para los puntos mencionados.

Otros puntos

Se aprobaron las licencias de Julio “Pity” Federico, por razones de salud -en este sentido cabe destacar que juró la retense Paola Acuña- y de Marisa Marioli, en este caso del 27 de marzo al 5 de abril, por quien asumirá Juan Agustín Rossi.

También se dio curso favorable a la comunicación de la prórroga del contrato de distribución de energía de la Cooperativa de San Francisco de Bellocq, y a un convenio con Provincia Microempresas, sobre el que abundó el vecinalista Lucas Carrozzi. “Tiene como objetivo facilitar el acceso de microemprendedores a la línea de crédito que ofrece para este sector el Banco Provincia, subsidiando incluso algunas tasas, con la idea de seguir acompañándolos como se hace con el FOMEPRO, porque entendemos que es la manera de apoyar el crecimiento”, sostuvo el edil oficialista.

Al mismo tiempo, tuvieron aprobación en el recinto las designaciones de Alexis Pogorzelsky como director técnico del Centro Municipal de Salud, y del doctor Gustavo Leguizamón como director asociado. Y en este punto, la concejala de Todos, Graciela Callegari, reclamó que se respeten los tiempos en que estas designaciones, que son efectivas desde hace unos meses, se eleven al Legislativo en tiempo y forma.

Volver