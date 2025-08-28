La oposición logró reactivar la comisión investigadora del caso Libra

Luego de meses de dilaciones, la oposición puso en marcha este jueves la comisión investigadora del caso Libra en el Congreso. Allí buscarán determinar la responsabilidad del presidente Javier Milei y de su hermana Karina en el escándalo por la difusión de la criptomoneda que la justicia investiga por presunta estafa.

En este sentido, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda reactivaron la comisión investigadora que espera desde hace 3 meses iniciar su tarea. Este revés se superpone con el nuevo escándalo que salpica al Gobierno: el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras la votación, el legislador Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue designado para encabezar el organismo. Fue el autor del proyecto que modificó la resolución de creación de la comisión, que sirvió para destrabar su funcionamiento. “Está la Justicia investigando y esperamos que realmente tenga confianza, no tema y actúe rápido en el caso Libra, pero está también el rol del Congreso”, destacó Ferraro al término de la reunión.

“¿Hubo o no hubo manejo de información privilegiado en las más altas esferas del poder? No quiero adelantar posiciones, porque es una comisión investigadora”, explicó el legislador de la Coalición Cívica.

Por su parte, la vicepresidencia quedó vacante y el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, fue elegido para la Secretaría.

Gabriel Bornoroni -de La Libertad Avanza- cuestionó duramente la decisión de avanzar con la comisión: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá. Creemos que se está vulnerando la representación de las mayorías y minorías. Va a dejar un precedente porque, obviamente, vamos a impugnar. El plazo por el cual esta comisión había sido aprobada ha finalizado”.

“Si nosotros seguimos con esta comisión como si nunca hubiese funcionado, estamos avalando algo que es mentira. No voy a convolidar este acto de atropello que está haciendo la oposición”, expresó y todo su bloque se levantó al igual que el PRO antes de votar.

Tras definirse las autoridades, la comisión acordó que se reunirá los martes a las 16. En esa primera reunión oficial se establecerá un reglamento y las citaciones a funcionarios, que se harán como pedidos de informes.

Además, quedó establecido que la Comisión Investigadora tendrá plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Luego de esa fecha y dentro de los diez días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados

En la previa, el oficialismo y sus aliados rechazaron este intento de la oposición de reactivar la comisión investigadora. “Para mi todo lo que hagan vencido el plazo de la resolución original es inválido”, sostuvo la diputada del PRO Silvana Giudici. Además, apuntó contra la oposición y sostuvo que buscan imponer “un criterio inconstitucional de voto ponderado para quedarse con la presidencia que es muy peligroso para el respeto de la pluralidad política de esta cámara”. “Para mi todo lo que hagan vencido el plazo de la resolución original es inválido”.

Los alcances y las limitaciones de la comisión investigadora del caso Libra

La comisión se creó el 8 de abril por resolución del Cuerpo de Diputados, con 128 votos afirmativos, 93 negativos y siete abstenciones. Estaría abocada a determinar la presunta responsabilidad del Presidente en el caso de la criptomoneda Libra.

Para eso, se citó al Parlamento al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. También al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. Solo Francos concurrió a la interpelación.

Los legisladores en ningún momento lograron elegir a las autoridades de la comisión, y terminaron con el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinando las reuniones. Hubo dos intentos por destrabar la paridad —entre oficialistas y opositores— de los 28 diputados integrantes de la comisión. Ambos fracasaron.

Para el oficialismo, el 30 de julio pasado se cumplieron los tiempos de la comisión —los 90 días de trabajo—, mientras que para la oposición esos tiempos nunca se iniciaron, ya que el conteo comienza desde la designación de las autoridades, lo que, en definitiva, jamás ocurrió.

