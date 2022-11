La oposición rechazó el nuevo parador en el ex Borneo: Avila mantuvo su voto a favor

24 noviembre, 2022

La oposición rechazó por mayoría, con la excepción del voto favorable del concejal de Juntos y exdelegado de Claromecó, Carlos Avila, el proyecto para la concesión de un parador turístico denominado Unidad Fiscal Nº2, donde funcionara el ex Borneo y antes Nahuel Epú. La licitación tenía que pasar por el Concejo por la existencia de un único oferente, José Bartolini, y llegó al recinto no exenta de polémica, ya que se le exigieron varias cuestiones al potencial adjudicatario y la discusión se mantuvo en el tiempo incluso más allá de las posibilidades de contar con el servicio en la próxima temporada.

El tratamiento tuvo cruces intensos por parte del concejal vecinalista Werner Nickel y su par de Juntos Carlos Ávila. En principio, Nickel puso de manifiesto su indignación ante las “chicanas” tal su expresión, por parte de la oposición antes que el proyecto del Ejecutivo ingresara al tratamiento en el Deliberativo, y sostuvo que “hemos detallado ampliamente y desarrollado el tratamiento y los motivos, tanto políticos como legales que han llevado al Ejecutivo al llamado a licitación: en lo legal, me refiero a las ordenanzas vigentes, y en lo político a los intereses partidarios , sobre todo desde algunos sectores con una postura tan confrontativa hacia el vecinalismo sin entender que estas cuestiones responden al voto de la gente, que indudablemente genera una situación de fastidio político que a veces enceguece y se lleva puesto el interés común”.

“Pareciera que concejales que vienen de Claromecó -en alusión a Ávila, sin nombrarlo, dijo – están en contra del interés de la gente; y en este caso tenemos que lamentarlo más aún, porque el oferente cumplió con todo lo requerido pero son todas mezquindades políticas, que la cuenten como quieran, y hablen de culpas del Ejecutivo, a veces cuesta mantener la cordura ante situaciones acomodadas y emparchadas de diversas formas que tienen como objetivo decirle no a un parador y el turista se va a ver privado de tener un servicio más”.

Ávila, por su parte, habló del proyecto del Concurso de ideas que sostuvo su bloque- Juntos- y sostuvo que en marzo se aprobó sacar a licitación por unanimidad, pero se realizó mal, y por decreto”. Anunció, no obstante, que aprobaría la adjudicación “para apoyar al vecino, no me cambio de caballo”. Así, votó en disidencia respecto de su bloque y a favor de que se adjudique el parador a Bartolini.

Desde Todos, Callegari anticipó el voto negativo para “no acompañar la improvisación y el emparchado, ya que la responsabilidad que se ejecuten en tiempo y forma ajustadas a las normas es responsabilidad del Ejecutivo”.

El proyecto resultó rechazado por la mayoría de Todos y Juntos, a excepción de lo remarcado respecto al voto de Avila.

