La Organización Internacional del Trabajo, participó de “Escuela Agro” en la EATA

En el marco de la realización en nuestra ciudad de “Escuela Agro”, la Organización Internacional del Trabajo estuvo brindando un taller en dependencias de la EATA de la mano de la Coordinadora Nacional del Proyecto Offside: “Marcando la Cancha”, María Eugenia Figueroa, quien fue la encargada de dictarlo. Señaló esta mañana a LU24 que en Argentina hay unos 700 mil chicos que trabajan de los cuales 206 mil, realizan actividades agropecuarias.



“La semana pasada estuvimos en la ciudad, haciendo un taller con jóvenes padres y docentes sobre trabajo infantil y trabajo adolescente protegido. Fue con participación de los chicos, las percepciones que tienen ellos sobre esto, y los peligros y riesgos que conllevan a la actividad agropecuaria y los peligros que se tienen que identificar”, explicó.

Mencionó que el trabajo infantil se trata de “niños menores de 16 años que participan de cualquier actividad laboral; después los adolescentes menores de 18 años que hacen trabajos peligrosos. Toda actividad laboral que realizan niños y jóvenes de tipo peligrosa, como la actividad agropecuaria con menos de 18 años en uso de herramientas de corte y uso de agroquímicos. De 5 a 15 años, las mediciones en nuestro país a partir de encuesta realizada, indican que son de 700 mil chicos en el país que están en esta situación y que unos 206 mil participan de actividades agropecuarias”.

“Los chicos, los jóvenes, no es que no pueden hacer nada, y en los adolescentes hay excepciones de algunos que pueden hacer alguna actividad en el ámbito familiar, y no de cara al mercado. Si pueden trabajar menos cantidad de horas y cuando son más grandes las horas se amplían, pero no en actividades de riesgo”, agregó Figueroa.

Indicó que a través del proyecto que pretenden identificar “cuáles son las cadenas de valores, cadenas productivas, o cuales on los eslabones donde hay mayor incidencia de trabajo infantil. Tenemos 4 años por delante trabajando con una red institucional muy grande, para tratar de revertirlo”.

“Fue uno de los primeros talleres en el marco de la Escuela Agro, recibimos la invitación y la OIT nunca estuvo tan vinculada al agro y de a poco estamos haciendo estos vínculos y en territorio con los jóvenes. La experiencia fue muy buena”, consideró Figueroa.