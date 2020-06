La paciente recuperada de COVID-19 que donó plasma: “Terminar de transitar eso y ayudar a personas es algo muy lindo”

Marisol San Román es la paciente 130, hoy recuperada de coronavirus y quien donara plasma convaleciente a otra joven que fuera dada de alta también. Compartió la difícil experiencia atravesada por la enfermedad e instó a que la gente tome conciencia y se cuide.

“Fueron días complicados y difíciles. Tuve 32 días con el coronavirus y 45 en total con el aislamiento. Terminar de transitar eso y ayudar a personas como Bárbara Piccardi es algo muy lindo”, indicó.

Marisol, indicó que dio sangre dos veces para que le extraigan plasma. “Es solo una hora. Te extraen sangre y te devuelven los glóbulos rojos, es como una retransmisión y eso te permite que puedas donar más de una vez. No se puede hacer en cualquier hospital, ya que se necesita maquinaria especial para poder hacerlo, y lo distribuyen a otros lados cuando lo necesitan”, indicó.

Declaró esta mañana como comenzó todo: “Fui la paciente 130. Estaba estudiando en Madrid y cuando estaba allá cierra la universidad, y ese día me vuelvo al país. Todavía no habían declarado la pandemia. Estuve en aislamiento, me quedé en casa y no vi a mis amigas. En el tercer día empecé con dolor de cabeza, de garganta y fiebre y me enteré que había dos personas en mi clase que tenían coronavirus. Llamé a emergencias para que me hagan el test y cuando me vio el médico, activó el protocolo y me internaron. Estuve una semana esperando el resultado y comencé ahí a tener tos, con la que la pasas muy mal. Volví a mi casa y después tuve otras 3 internaciones. Mucha medicación y no la pasé nada bien. Había días que no podía comer del dolor en la garganta”, destacó.

Anticipó que actualmente “estoy haciendo rehabilitación por las secuelas que deja. Estoy con fisioterapia, para recuperar la capacidad pulmonar que perdí. Perdí el olfato, estoy con mucha retención del líquido, secuelas neuronales, dermatológicas, respiratorias. La gente no sabe que solo es pasar por la enfermedad, sino lo que queda después. Por eso es importante que ese cuiden lo más que puedan”.

