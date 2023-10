La palabra de Palermo, tras ganar el concurso de Marea Roja

8 octubre, 2023

El concurso de pesca realizado y organizado por Marea Roja se llevó a cabo este domingo en la localidad de Reta y el ganador, fue Miguel Palermo. El oriundo de Claromecó, se quedó con la victoria luego de pescar un galló de 3260 kg y al finalizar la competencia, dialogó con LU 24.

Palermo, se mostró muy satisfecho por su logro conseguido y dijo: “vinimos con toda esa expectativa de arrancar de la mejor manera y tener un poquito de suerte. Ya teníamos el lugar dónde íbamos a pescar y se nos dio”. Y agregó sobre la aparición de tantos gallos: “estamos en final de la época y salieron muchos, nosotros estábamos preparados para tirarle a la raya con camarones y anchoa porque ahí donde fuimos, pegado al río, es un lugar muy bueno. Vimos sacar unos cuantos gallos y todos de muy buen porte”.

Y concluyó: “la sacamos en el primer tiro, fue desde arriba del banco y hasta el final, la última hora se sufre un montón. no he pensado en que destinar el dinero del premio, pero les quiero agradecer a todos los que me apoyaron”.

Volver